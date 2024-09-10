10 сентября 2024

Политолог Потуремский дал оценку Тюменской области

Потуремский считает Тюменскую область одним из лучших регионов РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол политологов в МИА "Россия сегодня". Москва, потуремский виктор
Потуремский выступил спикером на мероприятии в Тюмени Фото:

Тюменская область является одним из лучших и привлекательных регионов России с высоким качеством власти. Такое вывод сделал политолог и руководитель Центра стратегического планирования Виктор Потуремский.

«Главный урок про Тюменскую область — это высокое качество и эффективность власти. Один из лучших регионов страны. Регион с очень серьезным экономическим потенциалом, со стратегическими, с точки зрения страны, направлениями экономики, но просто обречен на высокое качество элиты и кадров», — передает заявление эксперта telegram-канал инфоцентра тюменского правительства.

Потуремский отметил, что посетил Тюмень не первый раз. Для него областная столица — один из любимых городов. Сегодняшний визит связан с проведением федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», где Потуремский стал спикером.

Ранее политолог объяснил, что помогло бывшему главе Тюмени Руслану Кухаруку уйти на повышение в ХМАО. Он заявил, что именно обучение в «школе губернаторов», основанной по поручению президента России Владимира Путина в 2017 году, стало одним из главных стимулов для назначения Кухарука на должность врио губернатора Югры, а 8 сентября он официально вступил в должность главы ХМАО.

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Тюменская область является одним из лучших и привлекательных регионов России с высоким качеством власти. Такое вывод сделал политолог и руководитель Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Главный урок про Тюменскую область — это высокое качество и эффективность власти. Один из лучших регионов страны. Регион с очень серьезным экономическим потенциалом, со стратегическими, с точки зрения страны, направлениями экономики, но просто обречен на высокое качество элиты и кадров», — передает заявление эксперта telegram-канал инфоцентра тюменского правительства. Потуремский отметил, что посетил Тюмень не первый раз. Для него областная столица — один из любимых городов. Сегодняшний визит связан с проведением федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», где Потуремский стал спикером. Ранее политолог объяснил, что помогло бывшему главе Тюмени Руслану Кухаруку уйти на повышение в ХМАО. Он заявил, что именно обучение в «школе губернаторов», основанной по поручению президента России Владимира Путина в 2017 году, стало одним из главных стимулов для назначения Кухарука на должность врио губернатора Югры, а 8 сентября он официально вступил в должность главы ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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