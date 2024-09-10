Политолог Потуремский дал оценку Тюменской области

Потуремский считает Тюменскую область одним из лучших регионов РФ

11 сентября 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Потуремский выступил спикером на мероприятии в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменская область является одним из лучших и привлекательных регионов России с высоким качеством власти. Такое вывод сделал политолог и руководитель Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Главный урок про Тюменскую область — это высокое качество и эффективность власти. Один из лучших регионов страны. Регион с очень серьезным экономическим потенциалом, со стратегическими, с точки зрения страны, направлениями экономики, но просто обречен на высокое качество элиты и кадров», — передает заявление эксперта telegram-канал инфоцентра тюменского правительства. Потуремский отметил, что посетил Тюмень не первый раз. Для него областная столица — один из любимых городов. Сегодняшний визит связан с проведением федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», где Потуремский стал спикером. Ранее политолог объяснил, что помогло бывшему главе Тюмени Руслану Кухаруку уйти на повышение в ХМАО. Он заявил, что именно обучение в «школе губернаторов», основанной по поручению президента России Владимира Путина в 2017 году, стало одним из главных стимулов для назначения Кухарука на должность врио губернатора Югры, а 8 сентября он официально вступил в должность главы ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская область является одним из лучших и привлекательных регионов России с высоким качеством власти. Такое вывод сделал политолог и руководитель Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Главный урок про Тюменскую область — это высокое качество и эффективность власти. Один из лучших регионов страны. Регион с очень серьезным экономическим потенциалом, со стратегическими, с точки зрения страны, направлениями экономики, но просто обречен на высокое качество элиты и кадров», — передает заявление эксперта telegram-канал инфоцентра тюменского правительства. Потуремский отметил, что посетил Тюмень не первый раз. Для него областная столица — один из любимых городов. Сегодняшний визит связан с проведением федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», где Потуремский стал спикером. Ранее политолог объяснил, что помогло бывшему главе Тюмени Руслану Кухаруку уйти на повышение в ХМАО. Он заявил, что именно обучение в «школе губернаторов», основанной по поручению президента России Владимира Путина в 2017 году, стало одним из главных стимулов для назначения Кухарука на должность врио губернатора Югры, а 8 сентября он официально вступил в должность главы ХМАО.