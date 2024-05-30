Политолог пояснил, что помогло Кухаруку уйти на повышение в ХМАО

Опыт обучения в «школе губернаторов», основанной по поручению президента России Владимира Путина в 2017 году, стал одним из главных стимулов для назначения Руслана Кухарука на должность врио губернатора ХМАО-Югры. Таким мнением поделился с URA.RU директор по политическому анализу института социального маркетинга, политолог Виктор Потуремский.
«Школа губернаторов — это именно тот стиль управления, который сегодня необходим регионам. Это принципы служения, прямой контакт с населением, принятие быстрых решений. То, чего сейчас люди ждут от власти», — пояснил URA.RU Потуремский.
По его мнению, не менее важен для Кухарука на новом месте работы опыт сопредседательства во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. «И также значимо то, что он (Руслан Кухарук — прим. ред.) родом их ХМАО — он знает регион, понимает его потребности. То есть, не понадобится долгое погружение в специфику, которое неизбежно при назначении человека со стороны», — добавил Потуремский в беседе с URA.RU.
В целом же политолог назвал назначение на должность врио губернатора ХМАО Кухарука логичным, естественным и единственно верным решением. Ранее URA.RU рассказало, что Путин подписал соответствующий указ и выслушал мнение Кухарука о первоочередных задачах, с которыми предстоит справляться в новой должности.
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