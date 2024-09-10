«Известиям» объяснили, почему выросли цены на ЖКХ

11 сентября 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

Эксперты объяснили, с чем связан рост тарифов ЖКУ Фото: Алексей Гущин © URA.RU Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в регионах России связано с комплексом причин, которые обусловлены бюджетами субъектов, состоянием инфраструктуры и видом топлива. Об этом рассказали эксперты отрасли. Новость по теме В России с 1 июля резко вырастут тарифы на ЖКХ. Инфографика «Тарифы на отдельные услуги могут вырасти и на 25%. Если это требуется для выполнения мероприятий на системах снабжения. В частности, на газ в этом году тарифы для населения выросли на 25%. Это могло сильно повлиять на платеж, если в квартире много зарегистрированных граждан», — цитируют «Известия» исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ольгу Сердюк. Издание отметило, что на федеральном уровне устанавливаются ограничения по максимальному изменению платы за ЖКУ. Региональные же власти на основе этого определяют свои индексы. Эксперты «Известий» подчеркнули, что собственники могут влиять на стоимость услуги по статье «Содержание», устанавливая отличный от зафиксированного органами местного самоуправления тариф. Однако для коммунальных услуг такой механизм невозможен, поскольку их стоимость определяется без участия собственников. Также жильцам напомнили, что они имеют право требовать объяснений от управляющей компании по поводу начислений и обращаться за проверкой в Жилищную инспекцию или суд. Как сообщало URA.RU ранее, ресурсоснабжающие организации (РСО) обяжут вкладывать средства в обновление инфраструктуры ЖКХ и разрабатывать для этого инвестиционные программы. Соответствующий законопроект на днях будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в регионах России связано с комплексом причин, которые обусловлены бюджетами субъектов, состоянием инфраструктуры и видом топлива. Об этом рассказали эксперты отрасли. «Тарифы на отдельные услуги могут вырасти и на 25%. Если это требуется для выполнения мероприятий на системах снабжения. В частности, на газ в этом году тарифы для населения выросли на 25%. Это могло сильно повлиять на платеж, если в квартире много зарегистрированных граждан», — цитируют «Известия» исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ольгу Сердюк. Издание отметило, что на федеральном уровне устанавливаются ограничения по максимальному изменению платы за ЖКУ. Региональные же власти на основе этого определяют свои индексы. Эксперты «Известий» подчеркнули, что собственники могут влиять на стоимость услуги по статье «Содержание», устанавливая отличный от зафиксированного органами местного самоуправления тариф. Однако для коммунальных услуг такой механизм невозможен, поскольку их стоимость определяется без участия собственников. Также жильцам напомнили, что они имеют право требовать объяснений от управляющей компании по поводу начислений и обращаться за проверкой в Жилищную инспекцию или суд. Как сообщало URA.RU ранее, ресурсоснабжающие организации (РСО) обяжут вкладывать средства в обновление инфраструктуры ЖКХ и разрабатывать для этого инвестиционные программы. Соответствующий законопроект на днях будет внесен на рассмотрение в Госдуму.