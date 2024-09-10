10 сентября 2024

Поезд сошел с рельсов под Белгородом из-за вмешательства в работу жд-транспорта

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О сходе поезда с рельсов сообщила пресс-служба ЮВЖД
О сходе поезда с рельсов сообщила пресс-служба ЮВЖД Фото:

В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за вмешательства в работу транспорта железной дороги. Об этом сообщила пресс служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), уточнив, что о пострадавших пока ничего не известно.

«Вчера в 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщила ЮВЖД на своем сайте.

По факту происшествия сформирован оперативный штаб. Он займется ликвидацией последствий схода поезда с рельсов.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбуржье. Тогда в результате происшествия шесть вагонов столкнулись со складскими помещениями.

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В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за вмешательства в работу транспорта железной дороги. Об этом сообщила пресс служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), уточнив, что о пострадавших пока ничего не известно. «Вчера в 23:17 на перегоне Волоконовка — Новый Оскол (Белгородская область) из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщила ЮВЖД на своем сайте. По факту происшествия сформирован оперативный штаб. Он займется ликвидацией последствий схода поезда с рельсов. Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбуржье. Тогда в результате происшествия шесть вагонов столкнулись со складскими помещениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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