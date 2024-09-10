10 сентября 2024

Трамп на предвыборных дебатах с Харрис обвинил демократов в покушении на себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп обвинил демократов в причастности к покушению на него
Трамп обвинил демократов в причастности к покушению на него Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с ответным обвинением в сторону оппонента Камалы Харрис после того, как она указала его уголовное прошлое. На дебатах американский политик от республиканской партии указал на роль демократов в покушении на свою жизнь.

«Вероятно, я получил пулю в голову из-за того, что они обо мне говорят. [Демократы] говорят о демократии, что я представляю угрозу демократии», — передает слова Трампа телеканал ABC, транслирующий предвыборные дебаты. Выпад американский политик сделал вслед за упреком Харрис о его уголовном прошлом.

Трамп 13 июля был ранен в ухо во время выступления в Пенсильвании. ФБР заявило о попытке покушения на жизнь политика.

Телеканал ABC проводит первые дебаты между Трампом и Харрис в ходе предвыборной компании кандидатов в президенты США. Политики начали встречу с рукопожатия. 

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с ответным обвинением в сторону оппонента Камалы Харрис после того, как она указала его уголовное прошлое. На дебатах американский политик от республиканской партии указал на роль демократов в покушении на свою жизнь. «Вероятно, я получил пулю в голову из-за того, что они обо мне говорят. [Демократы] говорят о демократии, что я представляю угрозу демократии», — передает слова Трампа телеканал ABC, транслирующий предвыборные дебаты. Выпад американский политик сделал вслед за упреком Харрис о его уголовном прошлом. Трамп 13 июля был ранен в ухо во время выступления в Пенсильвании. ФБР заявило о попытке покушения на жизнь политика. Телеканал ABC проводит первые дебаты между Трампом и Харрис в ходе предвыборной компании кандидатов в президенты США. Политики начали встречу с рукопожатия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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