Марочко раскрыл два направления, куда стягиваются ВСУ

Марочко: силы ВСУ стягиваются к Купянску и Кременной

11 сентября 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Нацбатальон ВСУ был переброшен на купянское и сватовско-кременское направления, заявил Марочко Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование ВСУ начало перебрасывать боевиков из нацбатальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) под Кременную в ЛНР и Купянск в Харьковской области. Предположительно, это делается для стабилизации позиций ВСУ на сложных участках фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения „Азов“», — заявил Марочко, его слова передает ТАСС. Он добавил, что неделей ранее на этих направлениях было в 1,5 раза меньше украинских военных. Также эксперт предположил, что Киев направил боевиков на эти участки фронта, чтобы стабилизировать обстановку и усилить свои позиции. Ранее Андрей Марочко сообщил о том, что за прошедшие сутки ВС РФ усилили давление на позиции ВСУ на сватовско-кременском направлении. По его словам, это позволило российским подразделениям занять более выгодные рубежи и улучшить тактическое положение. Марочко уточнил, что в районах Мясожаровки, Андреевки, Невского, Макеевки и Петровского продолжается наступление на позиции ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командование ВСУ начало перебрасывать боевиков из нацбатальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) под Кременную в ЛНР и Купянск в Харьковской области. Предположительно, это делается для стабилизации позиций ВСУ на сложных участках фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения „Азов“», — заявил Марочко, его слова передает ТАСС. Он добавил, что неделей ранее на этих направлениях было в 1,5 раза меньше украинских военных. Также эксперт предположил, что Киев направил боевиков на эти участки фронта, чтобы стабилизировать обстановку и усилить свои позиции. Ранее Андрей Марочко сообщил о том, что за прошедшие сутки ВС РФ усилили давление на позиции ВСУ на сватовско-кременском направлении. По его словам, это позволило российским подразделениям занять более выгодные рубежи и улучшить тактическое положение. Марочко уточнил, что в районах Мясожаровки, Андреевки, Невского, Макеевки и Петровского продолжается наступление на позиции ВСУ.