Марочко раскрыл два направления, куда стягиваются ВСУ

Марочко: силы ВСУ стягиваются к Купянску и Кременной
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Нацбатальон ВСУ был переброшен на купянское и сватовско-кременское направления, заявил Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ начало перебрасывать боевиков из нацбатальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) под Кременную в ЛНР и Купянск в Харьковской области. Предположительно, это делается для стабилизации позиций ВСУ на сложных участках фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения „Азов“», — заявил Марочко, его слова передает ТАСС. Он добавил, что неделей ранее на этих направлениях было в 1,5 раза меньше украинских военных. Также эксперт предположил, что Киев направил боевиков на эти участки фронта, чтобы стабилизировать обстановку и усилить свои позиции.

Ранее Андрей Марочко сообщил о том, что за прошедшие сутки ВС РФ усилили давление на позиции ВСУ на сватовско-кременском направлении. По его словам, это позволило российским подразделениям занять более выгодные рубежи и улучшить тактическое положение. Марочко уточнил, что в районах Мясожаровки, Андреевки, Невского, Макеевки и Петровского продолжается наступление на позиции ВСУ.

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Командование ВСУ начало перебрасывать боевиков из нацбатальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) под Кременную в ЛНР и Купянск в Харьковской области. Предположительно, это делается для стабилизации позиций ВСУ на сложных участках фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения „Азов“», — заявил Марочко, его слова передает ТАСС. Он добавил, что неделей ранее на этих направлениях было в 1,5 раза меньше украинских военных. Также эксперт предположил, что Киев направил боевиков на эти участки фронта, чтобы стабилизировать обстановку и усилить свои позиции. Ранее Андрей Марочко сообщил о том, что за прошедшие сутки ВС РФ усилили давление на позиции ВСУ на сватовско-кременском направлении. По его словам, это позволило российским подразделениям занять более выгодные рубежи и улучшить тактическое положение. Марочко уточнил, что в районах Мясожаровки, Андреевки, Невского, Макеевки и Петровского продолжается наступление на позиции ВСУ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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