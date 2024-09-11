Челябинские таможенники не пустили в Екатеринбург 80 тонн дынь и арбузов

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Через Челябинск в Екатеринбург пытались провезти 40 тонн дынь
Через Челябинск в Екатеринбург пытались провезти 40 тонн дынь Фото:

В пункте пропуска Бугристое (Челябинская область) не пропустили 80 тонн дынь и арбузов из Казахстана, которые незаконно пытались доставить в Екатеринбург и Москву. Как URA.RU 11 сентября сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, нарушение выявлено совместно с пограничным УФСБ по региону.

«Грузовые фуры направлялись в адрес московского и екатеринбургского получателей. Как оказалось, столичный предприниматель, к которому следовали почти 40 тонн бахчевых, не ожидает указанных поставок. Остальные 40 тонн дынь и вовсе ехали к получателю, прекратившему коммерческую деятельность», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Груз пытались провести по документам с фиктивными сведениями. Нарушение экспорта зафиксировали сотрудники таможни и пограничного УФСБ.

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В пункте пропуска Бугристое (Челябинская область) не пропустили 80 тонн дынь и арбузов из Казахстана, которые незаконно пытались доставить в Екатеринбург и Москву. Как URA.RU 11 сентября сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, нарушение выявлено совместно с пограничным УФСБ по региону. «Грузовые фуры направлялись в адрес московского и екатеринбургского получателей. Как оказалось, столичный предприниматель, к которому следовали почти 40 тонн бахчевых, не ожидает указанных поставок. Остальные 40 тонн дынь и вовсе ехали к получателю, прекратившему коммерческую деятельность», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Груз пытались провести по документам с фиктивными сведениями. Нарушение экспорта зафиксировали сотрудники таможни и пограничного УФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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