«Почему вы считаете это главной новостью?»: Захарова сочла дебаты Трампа и Харрис за шоу

Захарова: дебаты Трампа и Харрис — это шоу, они не ответственны за свои слова
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Захарова назвала дебаты Трампа и Харрис шоу Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Прошедшие дебаты кандидатов на пост президента США от Республиканской и Демократической партий — Дональда Трампа и Камалы Харрис соответственно — являются шоу, они не несут ответственности за свои слова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Я вам скажу абсолютно честно и откровенно, я не знаю, почему вы считаете, что это главная новость. Какая главная новость? Что мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова», — заявила Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

В Филадельфии прошли дебаты Трампа и Харрис. На них они оскорбляли друг друга, высказывали свои позиции насчет конфликта на Украине, экономике США и на другие темы. Также кандидат от Демократической партии заявила, что ее оппонента президент России Владимир Путин может «съесть на обед».

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Прошедшие дебаты кандидатов на пост президента США от Республиканской и Демократической партий — Дональда Трампа и Камалы Харрис соответственно — являются шоу, они не несут ответственности за свои слова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Я вам скажу абсолютно честно и откровенно, я не знаю, почему вы считаете, что это главная новость. Какая главная новость? Что мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова», — заявила Захарова. Ее слова передает РИА Новости. В Филадельфии прошли дебаты Трампа и Харрис. На них они оскорбляли друг друга, высказывали свои позиции насчет конфликта на Украине, экономике США и на другие темы. Также кандидат от Демократической партии заявила, что ее оппонента президент России Владимир Путин может «съесть на обед».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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