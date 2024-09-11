«Почему вы считаете это главной новостью?»: Захарова сочла дебаты Трампа и Харрис за шоу

Прошедшие дебаты кандидатов на пост президента США от Республиканской и Демократической партий — Дональда Трампа и Камалы Харрис соответственно — являются шоу, они не несут ответственности за свои слова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Я вам скажу абсолютно честно и откровенно, я не знаю, почему вы считаете, что это главная новость. Какая главная новость? Что мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова», — заявила Захарова. Ее слова передает РИА Новости.
В Филадельфии прошли дебаты Трампа и Харрис. На них они оскорбляли друг друга, высказывали свои позиции насчет конфликта на Украине, экономике США и на другие темы. Также кандидат от Демократической партии заявила, что ее оппонента президент России Владимир Путин может «съесть на обед».
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