Споры об Украине, совместные оскорбления и мемы: как прошел первый раунд дебатов Трампа и Харрис

Трамп пообещал провести переговоры Путина и Зеленского, чтобы завершить конфликт

11 сентября 2024 в 09:09 Размер текста - 17 +

Первый раунд дебатов Трампа и Харрис прошел успешно Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году В США в штате Филадельфия прошел первый раунд дебатов между двумя кандидатами в президенты страны от Республиканской и Демократической партий — Дональдом Трампом и Камалой Харрис. В ходе мероприятия соперники обменивались оскорблениями, а пользователи соцсетей сделали мемы с Харрис, потому что та во время дебатов не отвечала на конкретные вопросы, а говорила обо всем. Как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис, каких позиций они придерживаются, мемы из социальных сетей — в материале URA.RU. Обоюдные оскорбления Трампа и Харрис Мемы про Камалу Харрис Позиции сторон Обоюдные оскорбления Трампа и Харрис Во время дебатов кандидат от Республиканской партии заявил, что президент США Джо Байден постоянно отдыхает на пляже, не занимаясь политической деятельностью. Кроме того, саму Камалу Харрис хорошо обучил «ее отец — профессор экономики-марксист», сообщил Дональд Трамп во время дебатов, трансляцию которых вел телеканал ABC. Трамп также обвинил кандидата от Демократической партии в приверженности марксистской идеологии, заявив, что об этом знают все. За последние четыре года Камала Харрис отказалась от своих политических убеждений и теперь имитирует политическую программу Трампа. Кандидат от Республиканской партии высказал сомнение в демократическом процессе выбора вице-президента США в качестве кандидата на пост главы страны. Он упомянул Джо Байдена, который, по словам Трампа, был «вышвырнут» из гонки, несмотря на поддержку 14 млн голосов делегатов. Республиканец также выразил мнение, что Байден испытывает неприязнь к Харрис за то, что она заняла его место. Также экс-президент США заявил, что в случае победы Камалы Харрис страна превратится в «Венесуэлу на стероидах». Кроме того, на теледебатах Дональд Трамп заявил, что мировые лидеры видят в Харрис и ее однопартийцах отсутствие силы и компетентности. В ответ на подобные заявления кандидат от демократической партии предложила зрителям прийти на митинг Трампа, где они услышат выдуманную информацию. Однако Харрис отметила, что аудитория покидает митинг раньше, чем планировалось, из-за скуки. Мемы про Камалу Харрис В начале дебатов Трамп и Харрис пожали друг другу руки, однако в конце мероприятия не стали этого делать. Также пользователи в X (ранее Twitter) выразили недовольство в связи с коммуникационным стилем вице-президента США Харрис. Они отмечают, что женщина часто говорит на общие темы, не давая прямых ответов на конкретные вопросы. Некоторые пользователи соцсети утверждают, что не припоминают случаев, когда политики так явно уклонялись от ответов, при этом Камала Харрис обвиняется во лжи. Позиции сторон Конфликт на Украине Дональд Трамп заявил о своем намерении завершить конфликт на Украине еще до официального вступления на должность, но в случае своей победы на предстоящих выборах. Также, отвечая на вопрос о своем желании видеть победу Киева, Трамп подчеркнул свою заинтересованность в остановке конфликта и спасении жизней. Он анонсировал, что проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным, отметив его хорошие отношения с ними. «Я хочу спасти жизни людей, которых без необходимости убивают миллионами», — сказал Трамп. Он отметил, что прекращение украинского конфликта в наибольшей степени отвечает интересам Штатов. Кроме того, экс-президент США высказал критику в адрес действующего главы Джо Байдена за отсутствие прямого диалога с российским лидером. «Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать», — отметил Трамп, добавив, что Байден понятия не имел, как разговаривать с Путиным. Кроме того, на данный момент действующий президент США заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы дать Украине разрешение бить вглубь России дальнобойным ракетами. В ответ на обвинения Трампа в адрес Камалы Харрис о том, что она не смогла обеспечить мир после переговоров с лидерами России и Украины, вице-президент США назвала это утверждение ложью. Харрис уточнила, что встречалась только с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я встречалась с президентом Зеленским, я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — заявила Харрис. Кроме того, за все время дебатов Трамп и Харрис совместно упомянули Путина не менее 12 раз. В свою очередь, Украину и Россию — 11 раз. О «поддержке» Путина Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что Россия будет поддерживать кандидатуру Харрис на пост президента США, как это было рекомендовано Джо Байденом. Российский лидер также сделал замечание о заразительном смехе Харрис, предположив, что это свидетельствует о ее благополучии. Дональд Трамп прокомментировал эти высказывания Владимира Путина. «Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал: 'Я надеюсь, что она победит'. Я думаю, он в самом деле имел это в виду», — заявил Трамп. В ответ на комментарии российского лидера, Харрис заявила, что РФ выгоден Трамп в качестве президента США, так как он подвержен влиянию через «лесть и одолжения». Трамп допустил, что Путин был искренен в словах о поддержке Харрис (архивное фото) Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Проблемы миграции, экономика США и аборты На дебатах Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в отсутствии плана по борьбе с инфляцией и улучшению экономической ситуации в США. При этом также поднимались вопросы об обещаниях администрацией Байдена, которые не были выполнены, включая студенческие кредиты и аборты. Кроме того, республиканец назвал администрацию Байдена «катастрофой» и критиковал Харрис за то, что она «разрушила» страну своей «безумной политикой». Он призвал вице-президента отправиться в Вашингтон и заставить нынешнего главу США подписать законопроект о «закрытии границы» из-за наплыва мигрантов. Дональд Трамп также пообещал, что не подпишет общенациональный запрет на аборты, как заявляла Харрис, и выразил мнение, что решение по этому вопросу должно приниматься на уровне штатов. Камала Харрис ответила на обвинения Трампа, указывая на его экономический план как на стратегию, направленную на налоговые льготы для богатых. Она также осудила его предложение о введении высоких пошлин на импорт. Вице-президент США заявила о необходимости «разгребать беспорядок», оставленный после президентства Трампа, и упомянула о высоком уровне безработицы, атаке на демократию и эпидемии, с которыми столкнулись Штаты. Харрис подчеркнула, что у нее есть план поддержки американских семей, обеспокоенных экономическим положением и высокой стоимостью жизни. Она также попыталась дистанцироваться от Джо Байдена, напомнив Трампу, что он ведет дебаты с ней, а не с действующим президентом. Камала Харрис на дебатах анонсировала планы по поддержке семей в США, которые обеспокоены своим экономическим положением (архивное фото) Фото: Official White House / Lawrence Jackson Ситуация с Китаем Кандидат от Демократической партии выразила критику в адрес своего соперника, обвинив Трампа в том, что его действия привели к одному из самых крупных торговых дефицитов в истории Штатов и спровоцировали начало торговых войн. Харрис также указала на продажу микросхем и чипов Китаю во время президентства Дональда Трампа, что, по ее словам, способствовало усилению военного потенциала Китая. В ответ на обвинения, республиканец подчеркнул, что КНР приобретает микросхемы на Тайване. Он также выразил мнение, что США испытывают недостаток в производстве полупроводников из-за политики, проводимой демократами. Камала Харрис также подчеркнула стратегическую необходимость победы США в технологической гонке против Китая. Она указала на важность наращивания производства чипов в Штатах как ключевого элемента в этой гонке. Харрис обвинила Трампа в продаже Китаю микросхем и чипов, которые способствовали развитию военного потенциала Республики (архивное фото) Фото: Official White House / Shealah Craighead Покушение на Трампа, беспорядки у Капитолия Камала Харрис поделилась своими переживаниями во время событий 6 января 2021 года у Капитолия, когда сторонники кандидата от Республиканской партии устроили протесты, и обвинила Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию. Сам Трамп же отметил, что оппонентка «поднимает всю эту чушь» и повторил свою позицию о непризнании поражения на выборах 2020 года, говоря о победе Байдена «саркастически». Харрис также упрекнула Трампа за потерю поддержки со стороны бывших сотрудников. Она указала на критику, которую он получает от мировых лидеров и в американских военных кругах. «Я беседовала с представителями военного руководства, некоторые из них работали на вас, и они называют вас „позорищем“», — сказала Харрис. Дональд Трамп, в свою очередь, привел слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который якобы выразил мнение о необходимости «сильного лидера США», имея в виду Трампа. Бывший президент США также заявил о покушении на него во время выступления в Пенсильвании, предполагая, что это могло произойти из-за риторики Харрис и других демократов. Трамп заявил, что покушение на него в Пенсильвании могло произойти из-за риторики Харрис Фото: Official White House / Lawrence Jackson Заключительное обращение к избирателям В заключительном обращении Камала Харрис пообещала, что в случае своей победы на выборах обеспечит Штатам статус страны с самой смертоносной армией в мире. Она подчеркнула намерение создать «экономику возможностей», инвестировать в малый бизнес и поддерживать положение США в мире. Харрис также выразила желание защищать фундаментальные права и свободы страны, но в своем выступлении она не упомянула поддержку Украины или прямо не обозначила позицию в отношении России. Дональд Трамп в своем заключительном слове выразил мнение, что США «находится в упадке» и поставил под сомнение действия демократов за последние 3,5 года. Он задал риторический вопрос о причинах отсутствия значимых изменений со стороны демократов и указал на непонимание мировыми лидерами происходящего в стране. Экс-президент выразил опасения, что конфликты, разгоревшиеся во время правления демократов, могут привести к третьей мировой войне неизведанного масштаба и подчеркнул, что американцы не должны жертвовать своей страной из-за «дурного политического руководства». Он также критиковал демократическую администрацию за то, что она «позволила миллионам и миллионам людей приехать в страну», подчеркнув, что это привело к серьезным проблемам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США в штате Филадельфия прошел первый раунд дебатов между двумя кандидатами в президенты страны от Республиканской и Демократической партий — Дональдом Трампом и Камалой Харрис. В ходе мероприятия соперники обменивались оскорблениями, а пользователи соцсетей сделали мемы с Харрис, потому что та во время дебатов не отвечала на конкретные вопросы, а говорила обо всем. Как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис, каких позиций они придерживаются, мемы из социальных сетей — в материале URA.RU. Обоюдные оскорбления Трампа и Харрис Мемы про Камалу Харрис Позиции сторон Во время дебатов кандидат от Республиканской партии заявил, что президент США Джо Байден постоянно отдыхает на пляже, не занимаясь политической деятельностью. Кроме того, саму Камалу Харрис хорошо обучил «ее отец — профессор экономики-марксист», сообщил Дональд Трамп во время дебатов, трансляцию которых вел телеканал ABC. Трамп также обвинил кандидата от Демократической партии в приверженности марксистской идеологии, заявив, что об этом знают все. За последние четыре года Камала Харрис отказалась от своих политических убеждений и теперь имитирует политическую программу Трампа. Кандидат от Республиканской партии высказал сомнение в демократическом процессе выбора вице-президента США в качестве кандидата на пост главы страны. Он упомянул Джо Байдена, который, по словам Трампа, был «вышвырнут» из гонки, несмотря на поддержку 14 млн голосов делегатов. Республиканец также выразил мнение, что Байден испытывает неприязнь к Харрис за то, что она заняла его место. Также экс-президент США заявил, что в случае победы Камалы Харрис страна превратится в «Венесуэлу на стероидах». Кроме того, на теледебатах Дональд Трамп заявил, что мировые лидеры видят в Харрис и ее однопартийцах отсутствие силы и компетентности. В ответ на подобные заявления кандидат от демократической партии предложила зрителям прийти на митинг Трампа, где они услышат выдуманную информацию. Однако Харрис отметила, что аудитория покидает митинг раньше, чем планировалось, из-за скуки. В начале дебатов Трамп и Харрис пожали друг другу руки, однако в конце мероприятия не стали этого делать. Также пользователи в X (ранее Twitter) выразили недовольство в связи с коммуникационным стилем вице-президента США Харрис. Они отмечают, что женщина часто говорит на общие темы, не давая прямых ответов на конкретные вопросы. Некоторые пользователи соцсети утверждают, что не припоминают случаев, когда политики так явно уклонялись от ответов, при этом Камала Харрис обвиняется во лжи. Дональд Трамп заявил о своем намерении завершить конфликт на Украине еще до официального вступления на должность, но в случае своей победы на предстоящих выборах. Также, отвечая на вопрос о своем желании видеть победу Киева, Трамп подчеркнул свою заинтересованность в остановке конфликта и спасении жизней. Он анонсировал, что проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным, отметив его хорошие отношения с ними. Кроме того, экс-президент США высказал критику в адрес действующего главы Джо Байдена за отсутствие прямого диалога с российским лидером. «Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать», — отметил Трамп, добавив, что Байден понятия не имел, как разговаривать с Путиным. Кроме того, на данный момент действующий президент США заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы дать Украине разрешение бить вглубь России дальнобойным ракетами. В ответ на обвинения Трампа в адрес Камалы Харрис о том, что она не смогла обеспечить мир после переговоров с лидерами России и Украины, вице-президент США назвала это утверждение ложью. Харрис уточнила, что встречалась только с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я встречалась с президентом Зеленским, я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — заявила Харрис. Кроме того, за все время дебатов Трамп и Харрис совместно упомянули Путина не менее 12 раз. В свою очередь, Украину и Россию — 11 раз. Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что Россия будет поддерживать кандидатуру Харрис на пост президента США, как это было рекомендовано Джо Байденом. Российский лидер также сделал замечание о заразительном смехе Харрис, предположив, что это свидетельствует о ее благополучии. Дональд Трамп прокомментировал эти высказывания Владимира Путина. «Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал: 'Я надеюсь, что она победит'. Я думаю, он в самом деле имел это в виду», — заявил Трамп. В ответ на комментарии российского лидера, Харрис заявила, что РФ выгоден Трамп в качестве президента США, так как он подвержен влиянию через «лесть и одолжения». На дебатах Дональд Трамп обвинил Камалу Харрис в отсутствии плана по борьбе с инфляцией и улучшению экономической ситуации в США. При этом также поднимались вопросы об обещаниях администрацией Байдена, которые не были выполнены, включая студенческие кредиты и аборты. Кроме того, республиканец назвал администрацию Байдена «катастрофой» и критиковал Харрис за то, что она «разрушила» страну своей «безумной политикой». Он призвал вице-президента отправиться в Вашингтон и заставить нынешнего главу США подписать законопроект о «закрытии границы» из-за наплыва мигрантов. Дональд Трамп также пообещал, что не подпишет общенациональный запрет на аборты, как заявляла Харрис, и выразил мнение, что решение по этому вопросу должно приниматься на уровне штатов. Камала Харрис ответила на обвинения Трампа, указывая на его экономический план как на стратегию, направленную на налоговые льготы для богатых. Она также осудила его предложение о введении высоких пошлин на импорт. Вице-президент США заявила о необходимости «разгребать беспорядок», оставленный после президентства Трампа, и упомянула о высоком уровне безработицы, атаке на демократию и эпидемии, с которыми столкнулись Штаты. Харрис подчеркнула, что у нее есть план поддержки американских семей, обеспокоенных экономическим положением и высокой стоимостью жизни. Она также попыталась дистанцироваться от Джо Байдена, напомнив Трампу, что он ведет дебаты с ней, а не с действующим президентом. Кандидат от Демократической партии выразила критику в адрес своего соперника, обвинив Трампа в том, что его действия привели к одному из самых крупных торговых дефицитов в истории Штатов и спровоцировали начало торговых войн. Харрис также указала на продажу микросхем и чипов Китаю во время президентства Дональда Трампа, что, по ее словам, способствовало усилению военного потенциала Китая. В ответ на обвинения, республиканец подчеркнул, что КНР приобретает микросхемы на Тайване. Он также выразил мнение, что США испытывают недостаток в производстве полупроводников из-за политики, проводимой демократами. Камала Харрис также подчеркнула стратегическую необходимость победы США в технологической гонке против Китая. Она указала на важность наращивания производства чипов в Штатах как ключевого элемента в этой гонке. Камала Харрис поделилась своими переживаниями во время событий 6 января 2021 года у Капитолия, когда сторонники кандидата от Республиканской партии устроили протесты, и обвинила Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию. Сам Трамп же отметил, что оппонентка «поднимает всю эту чушь» и повторил свою позицию о непризнании поражения на выборах 2020 года, говоря о победе Байдена «саркастически». Харрис также упрекнула Трампа за потерю поддержки со стороны бывших сотрудников. Она указала на критику, которую он получает от мировых лидеров и в американских военных кругах. Дональд Трамп, в свою очередь, привел слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который якобы выразил мнение о необходимости «сильного лидера США», имея в виду Трампа. Бывший президент США также заявил о покушении на него во время выступления в Пенсильвании, предполагая, что это могло произойти из-за риторики Харрис и других демократов. В заключительном обращении Камала Харрис пообещала, что в случае своей победы на выборах обеспечит Штатам статус страны с самой смертоносной армией в мире. Она подчеркнула намерение создать «экономику возможностей», инвестировать в малый бизнес и поддерживать положение США в мире. Харрис также выразила желание защищать фундаментальные права и свободы страны, но в своем выступлении она не упомянула поддержку Украины или прямо не обозначила позицию в отношении России. Дональд Трамп в своем заключительном слове выразил мнение, что США «находится в упадке» и поставил под сомнение действия демократов за последние 3,5 года. Он задал риторический вопрос о причинах отсутствия значимых изменений со стороны демократов и указал на непонимание мировыми лидерами происходящего в стране. Экс-президент выразил опасения, что конфликты, разгоревшиеся во время правления демократов, могут привести к третьей мировой войне неизведанного масштаба и подчеркнул, что американцы не должны жертвовать своей страной из-за «дурного политического руководства». Он также критиковал демократическую администрацию за то, что она «позволила миллионам и миллионам людей приехать в страну», подчеркнув, что это привело к серьезным проблемам.