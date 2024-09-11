Вертолет авиакомпании Utair, сгоревший в ЯНАО, не подлежит восстановлению

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Вертолет компании Utair полностью уничтожен огнем в Ноябрьске (фото из архива)
Вертолет компании Utair полностью уничтожен огнем в Ноябрьске (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Диверсия в аэропорту Ноябрьска

При поджоге вертолета в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) другое имущество не пострадало. Сам вертолет восстановлению не подлежит, сообщили URA.RU в пресс-службе Utair.

«В ночное время 11 сентября на стоянке в аэропорту Ноябрьска был совершен умышленный поджог вертолета Ми-8Т. В результате поджога воздушное судно сгорело полностью и восстановлению не подлежит. Жертв, повреждений другого имущества и разрушений нет. Злоумышленники задержаны», — прокомментировали инцидент в пресс-службе компании.

О происшествии сообщили журналисты. По их данным, поджигателям было обещано вознаграждение в 5 миллионов рублей. Telegram-канал назвал имена поджигателей — это 13-летний Тимур и 14-летний Саша. Задание на поджог дети получили через соцсети. По данным источников, подростки встретились ночью в подъезде, и поехали на такси в аэропорт. После чего, через дыру в заборе проникли на территорию аэропорта и совершили поджог.

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При поджоге вертолета в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) другое имущество не пострадало. Сам вертолет восстановлению не подлежит, сообщили URA.RU в пресс-службе Utair. «В ночное время 11 сентября на стоянке в аэропорту Ноябрьска был совершен умышленный поджог вертолета Ми-8Т. В результате поджога воздушное судно сгорело полностью и восстановлению не подлежит. Жертв, повреждений другого имущества и разрушений нет. Злоумышленники задержаны», — прокомментировали инцидент в пресс-службе компании. О происшествии сообщили журналисты. По их данным, поджигателям было обещано вознаграждение в 5 миллионов рублей. Telegram-канал назвал имена поджигателей — это 13-летний Тимур и 14-летний Саша. Задание на поджог дети получили через соцсети. По данным источников, подростки встретились ночью в подъезде, и поехали на такси в аэропорт. После чего, через дыру в заборе проникли на территорию аэропорта и совершили поджог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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