Вертолет авиакомпании Utair, сгоревший в ЯНАО, не подлежит восстановлению

При поджоге вертолета в аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) другое имущество не пострадало. Сам вертолет восстановлению не подлежит, сообщили URA.RU в пресс-службе Utair.
«В ночное время 11 сентября на стоянке в аэропорту Ноябрьска был совершен умышленный поджог вертолета Ми-8Т. В результате поджога воздушное судно сгорело полностью и восстановлению не подлежит. Жертв, повреждений другого имущества и разрушений нет. Злоумышленники задержаны», — прокомментировали инцидент в пресс-службе компании.
О происшествии сообщили журналисты. По их данным, поджигателям было обещано вознаграждение в 5 миллионов рублей. Telegram-канал назвал имена поджигателей — это 13-летний Тимур и 14-летний Саша. Задание на поджог дети получили через соцсети. По данным источников, подростки встретились ночью в подъезде, и поехали на такси в аэропорт. После чего, через дыру в заборе проникли на территорию аэропорта и совершили поджог.
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