Shot: Игорь Стрелков-Гиркин может выйти из колонии в 2024 году

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин-Стрелков может выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) уже в 2024 году. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отмечая, что это может произойти после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре.
«Выйти по УДО Стрелков-Гиркин может после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре», — передают авторы канала. До этого Стрелков пытался отправиться из СИЗО в зону спецоперации на Украине, однако ему отказали.
В начале этого года Стрелков-Гиркин получил четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности. В августе сообщалось, что он получил статус заключенного, «склонного к побегу», однако потом его сняли после вмешательства адвокатов. Неделей ранее стало известно, что Игорь Стрелков просил отправить его в зону СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.