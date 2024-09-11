Shot: Игорь Стрелков-Гиркин может выйти из колонии в 2024 году

11 сентября 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Игорь Стрелков может выйти из колонии в ноябре после рассмотрения кассационной жалобы, передает Shot Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин-Стрелков может выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) уже в 2024 году. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отмечая, что это может произойти после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре. «Выйти по УДО Стрелков-Гиркин может после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре», — передают авторы канала. До этого Стрелков пытался отправиться из СИЗО в зону спецоперации на Украине, однако ему отказали. В начале этого года Стрелков-Гиркин получил четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности. В августе сообщалось, что он получил статус заключенного, «склонного к побегу», однако потом его сняли после вмешательства адвокатов. Неделей ранее стало известно, что Игорь Стрелков просил отправить его в зону СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин-Стрелков может выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) уже в 2024 году. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отмечая, что это может произойти после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре. «Выйти по УДО Стрелков-Гиркин может после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре», — передают авторы канала. До этого Стрелков пытался отправиться из СИЗО в зону спецоперации на Украине, однако ему отказали. В начале этого года Стрелков-Гиркин получил четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности. В августе сообщалось, что он получил статус заключенного, «склонного к побегу», однако потом его сняли после вмешательства адвокатов. Неделей ранее стало известно, что Игорь Стрелков просил отправить его в зону СВО.