Shot: Игорь Стрелков-Гиркин может выйти из колонии в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Игорь Стрелков может выйти из колонии в ноябре после рассмотрения кассационной жалобы, передает Shot Фото:
новость из сюжета
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин-Стрелков может выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) уже в 2024 году. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отмечая, что это может произойти после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре.

«Выйти по УДО Стрелков-Гиркин может после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре», — передают авторы канала. До этого Стрелков пытался отправиться из СИЗО в зону спецоперации на Украине, однако ему отказали.

В начале этого года Стрелков-Гиркин получил четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности. В августе сообщалось, что он получил статус заключенного, «склонного к побегу», однако потом его сняли после вмешательства адвокатов. Неделей ранее стало известно, что Игорь Стрелков просил отправить его в зону СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин-Стрелков может выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) уже в 2024 году. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отмечая, что это может произойти после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре. «Выйти по УДО Стрелков-Гиркин может после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре», — передают авторы канала. До этого Стрелков пытался отправиться из СИЗО в зону спецоперации на Украине, однако ему отказали. В начале этого года Стрелков-Гиркин получил четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности. В августе сообщалось, что он получил статус заключенного, «склонного к побегу», однако потом его сняли после вмешательства адвокатов. Неделей ранее стало известно, что Игорь Стрелков просил отправить его в зону СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...