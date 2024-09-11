Почему на суде рисовали «банду ФСБ», и другие громкие дела Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге открылась выставка «Судебные хроники»

11 сентября 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Так выглядел «фоторепортаж» из зала суда по делу тюменской «банды ФСБ» Фото: Илья Московец © URA.RU В 2018 году из-за запрета на съемку журналистам пришлось делать зарисовки участников «банды ФСБ» из Тюмени, а ранее подозреваемый в убийстве тестя Иван Малоземов просил прислать ему в Екатеринбург спрятанный клад. Об этих и других громких судебных процессах можно узнать на новой выставке «Судебные хроники», передает корреспондент URA.RU. Экспозиция в Музее истории Екатеринбурга приурочена к 150-летию с момента открытия Екатеринбургского окружного суда. Именно в честь этой юбилейной даты историки и Свердловский областной суд решили познакомить горожан с самыми громкими судебными процессами XX—XXI веков. Например, на выставке говорится о деле Ивана Малоземова, которого судили в Екатеринбургском окружном суде. По данным следствия, в 1907 году мужчина мог убить известного в городе ростовщика Василия Потапова, приходившегося Малоземову тестем. После нескольких кассаций и возобновления слушаний суд присяжных в 1912 году счел его невиновным, а спустя восемь лет екатеринбуржец отправил письмо, где просил вернуть ему клад. Не менее интересное дело — история о «банде ФСБ» Евгения Гладких, промышлявшей в Тюмени с 2008 по 2017 годы. Тогда еще действующие сотрудники Федеральной службы безопасности пытались взять под контроль бизнесменов-обнальщиков, а когда те отказывались, убивали их. Из-за запрета на фотосъемку журналистам пришлось прибегнуть к зарисовкам, поэтому вместо привычных для 2018 года репортажей на стендах можно встретить рисунки о судебном процессе. Здесь же можно познакомиться с делом экс-депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева, которого судили за убийство 81-летней Ольги Ледовской. По данным следствия, подельники Кинева утопили женщину в болоте, а трехкомнатную квартиру пенсионерки отдали под хостел. Еще из любопытных дел — процесс над старшим экономистом областного финансового управления отдела по кредиту и денежному обращению. Екатеринбурженка присвоила себе лотерейные билеты и обманом выиграла мотоцикл «Планета», автомобиль «Запорожец», ковер, две электробритвы и многое другое. Помимо громких дел, на выставке посетители смогут узнать о работе Уральского областного суда, объединившего Екатеринбургский, Пермский, Тюменский и Челябинский губернские суды, и «гендерном перевороте» в судейских органах. Экспозиция будет доступна с 12 сентября по 24 ноября в Музее истории Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2018 году из-за запрета на съемку журналистам пришлось делать зарисовки участников «банды ФСБ» из Тюмени, а ранее подозреваемый в убийстве тестя Иван Малоземов просил прислать ему в Екатеринбург спрятанный клад. Об этих и других громких судебных процессах можно узнать на новой выставке «Судебные хроники», передает корреспондент URA.RU. Экспозиция в Музее истории Екатеринбурга приурочена к 150-летию с момента открытия Екатеринбургского окружного суда. Именно в честь этой юбилейной даты историки и Свердловский областной суд решили познакомить горожан с самыми громкими судебными процессами XX—XXI веков. Например, на выставке говорится о деле Ивана Малоземова, которого судили в Екатеринбургском окружном суде. По данным следствия, в 1907 году мужчина мог убить известного в городе ростовщика Василия Потапова, приходившегося Малоземову тестем. После нескольких кассаций и возобновления слушаний суд присяжных в 1912 году счел его невиновным, а спустя восемь лет екатеринбуржец отправил письмо, где просил вернуть ему клад. Не менее интересное дело — история о «банде ФСБ» Евгения Гладких, промышлявшей в Тюмени с 2008 по 2017 годы. Тогда еще действующие сотрудники Федеральной службы безопасности пытались взять под контроль бизнесменов-обнальщиков, а когда те отказывались, убивали их. Из-за запрета на фотосъемку журналистам пришлось прибегнуть к зарисовкам, поэтому вместо привычных для 2018 года репортажей на стендах можно встретить рисунки о судебном процессе. Здесь же можно познакомиться с делом экс-депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева, которого судили за убийство 81-летней Ольги Ледовской. По данным следствия, подельники Кинева утопили женщину в болоте, а трехкомнатную квартиру пенсионерки отдали под хостел. Еще из любопытных дел — процесс над старшим экономистом областного финансового управления отдела по кредиту и денежному обращению. Екатеринбурженка присвоила себе лотерейные билеты и обманом выиграла мотоцикл «Планета», автомобиль «Запорожец», ковер, две электробритвы и многое другое. Помимо громких дел, на выставке посетители смогут узнать о работе Уральского областного суда, объединившего Екатеринбургский, Пермский, Тюменский и Челябинский губернские суды, и «гендерном перевороте» в судейских органах. Экспозиция будет доступна с 12 сентября по 24 ноября в Музее истории Екатеринбурга.