ВСУ пытались захватить буровую установку в Черном море

11 сентября 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Буровая установка «Крым-2», которую пытались захватить ВСУ при помощи катеров, находится в акватории Черного моря (архивное фото) Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ночью 11 сентября сорвали попытку Украины атаковать при помощи катеров самоподъемную буровую установку «Крым-2». Об этом рассказали в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что Киев намеревался захватить объект. «В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военных… ВСУ пытались захватить буровую установку [„Крым-2“]», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. В Минобороны уточнили, что всего Киев направил на штурм установки 14 американских катеров Willard Sea Force. Однако после того, как восемь катеров были уничтожены, оставшиеся отступили. ВС РФ регулярно уничтожают вражеские катера в Черном море. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные ночью 11 сентября сорвали попытку Украины атаковать при помощи катеров самоподъемную буровую установку «Крым-2». Об этом рассказали в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что Киев намеревался захватить объект. «В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военных… ВСУ пытались захватить буровую установку [„Крым-2“]», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. В Минобороны уточнили, что всего Киев направил на штурм установки 14 американских катеров Willard Sea Force. Однако после того, как восемь катеров были уничтожены, оставшиеся отступили. ВС РФ регулярно уничтожают вражеские катера в Черном море.