Трутнев: на ВЭФ-2024 подписаны соглашения на 5,5 трлн рублей

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Пресс-конференция в ТАСС Юрия Трутнева. Москва, трутнев юрий
Юрий Трутнев отчитался об итогах ВЭФ-2024 Владимиру Путину Фото:
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ВЭФ-2024

В ходе Восточного экономического форума было подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей. Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«В этом году подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей. Этой лучший результат за все годы», — отчитался Трутнев президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства. В ответ российский лидер поблагодарил Трутнева и призвал его поддерживать проекты России, которые планируются на территории Крайнего Севера. В частности, Путин отметил проект северного завоза, в ходе которого ежегодно завозится топливо и основные продукты питания, чтобы люди могли комфортно пройти зимний период.

Трутнев также отметил, что в ВЭФ-2024 приняли участие свыше 7 тысяч человек из 75 стран. Он подчеркнул, что этот показатель превзошел прошлогодний форум, когда в мероприятии участвовали 6,3 тысячи человек из 62 стран, передает RT. В рамках форума Путин заявил, что развитие Дальнего Востока — приоритет России на весь XXI век.

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В ходе Восточного экономического форума было подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей. Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «В этом году подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей. Этой лучший результат за все годы», — отчитался Трутнев президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства. В ответ российский лидер поблагодарил Трутнева и призвал его поддерживать проекты России, которые планируются на территории Крайнего Севера. В частности, Путин отметил проект северного завоза, в ходе которого ежегодно завозится топливо и основные продукты питания, чтобы люди могли комфортно пройти зимний период. Трутнев также отметил, что в ВЭФ-2024 приняли участие свыше 7 тысяч человек из 75 стран. Он подчеркнул, что этот показатель превзошел прошлогодний форум, когда в мероприятии участвовали 6,3 тысячи человек из 62 стран, передает RT. В рамках форума Путин заявил, что развитие Дальнего Востока — приоритет России на весь XXI век.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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