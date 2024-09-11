Трутнев: на ВЭФ-2024 подписаны соглашения на 5,5 трлн рублей

11 сентября 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Юрий Трутнев отчитался об итогах ВЭФ-2024 Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 В ходе Восточного экономического форума было подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей. Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «В этом году подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей. Этой лучший результат за все годы», — отчитался Трутнев президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства. В ответ российский лидер поблагодарил Трутнева и призвал его поддерживать проекты России, которые планируются на территории Крайнего Севера. В частности, Путин отметил проект северного завоза, в ходе которого ежегодно завозится топливо и основные продукты питания, чтобы люди могли комфортно пройти зимний период. Трутнев также отметил, что в ВЭФ-2024 приняли участие свыше 7 тысяч человек из 75 стран. Он подчеркнул, что этот показатель превзошел прошлогодний форум, когда в мероприятии участвовали 6,3 тысячи человек из 62 стран, передает RT. В рамках форума Путин заявил, что развитие Дальнего Востока — приоритет России на весь XXI век. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе Восточного экономического форума было подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей. Об этом заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «В этом году подписано 313 соглашений на сумму более 5,5 триллиона рублей. Этой лучший результат за все годы», — отчитался Трутнев президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства. В ответ российский лидер поблагодарил Трутнева и призвал его поддерживать проекты России, которые планируются на территории Крайнего Севера. В частности, Путин отметил проект северного завоза, в ходе которого ежегодно завозится топливо и основные продукты питания, чтобы люди могли комфортно пройти зимний период. Трутнев также отметил, что в ВЭФ-2024 приняли участие свыше 7 тысяч человек из 75 стран. Он подчеркнул, что этот показатель превзошел прошлогодний форум, когда в мероприятии участвовали 6,3 тысячи человек из 62 стран, передает RT. В рамках форума Путин заявил, что развитие Дальнего Востока — приоритет России на весь XXI век.