11 сентября 2024

Сальмонеллу и кишечную палочку нашли в готовых обедах из УИКов Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Готовые обеды оказались опасными для здоровья
Готовые обеды оказались опасными для здоровья Фото:

Членов участковых избирательных комиссий (УИК) в Петербурге накормили готовыми обедами, в которых обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку. По факту массовых отравлений проводится проверка. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Найдены грубые санитарные нарушения при приготовлении готовых обедов для членов УИК в Санкт-Петербурге. Также в готовых блюдах и в смывах выявлены сальмонелла, листерия и бактерии группы кишечной палочки», — передает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Следственные органы завели уголовное дело после серии пищевых отравлений среди членов УИКов, охранников и полицейских, работавших на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Дело открыто по статье 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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Членов участковых избирательных комиссий (УИК) в Петербурге накормили готовыми обедами, в которых обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку. По факту массовых отравлений проводится проверка. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. «Найдены грубые санитарные нарушения при приготовлении готовых обедов для членов УИК в Санкт-Петербурге. Также в готовых блюдах и в смывах выявлены сальмонелла, листерия и бактерии группы кишечной палочки», — передает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Следственные органы завели уголовное дело после серии пищевых отравлений среди членов УИКов, охранников и полицейских, работавших на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Дело открыто по статье 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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