Сальмонеллу и кишечную палочку нашли в готовых обедах из УИКов Петербурга

Членов участковых избирательных комиссий (УИК) в Петербурге накормили готовыми обедами, в которых обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку. По факту массовых отравлений проводится проверка. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
«Найдены грубые санитарные нарушения при приготовлении готовых обедов для членов УИК в Санкт-Петербурге. Также в готовых блюдах и в смывах выявлены сальмонелла, листерия и бактерии группы кишечной палочки», — передает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Следственные органы завели уголовное дело после серии пищевых отравлений среди членов УИКов, охранников и полицейских, работавших на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Дело открыто по статье 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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