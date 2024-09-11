Волочкова продала 20 своих квартир

Балерина Анастасия Волочкова продала 20 квартир в Астрахани, чтобы избавиться от расходов на их содержание. По ее словам, недвижимость досталась ей от бывшего партнера Игоря Вдовина в результате долгих судебных разбирательств.
«Меня человек просто обманул. Когда он сказал, что ничего не должен мне, я была вынуждена взять у него долевое участие в квартирах. Я судилась за эти квартиры. Продав все эти квартиры, я даже четвертой части не получила того, что я отдавала своему человеку», — передает слова Волочковой «Пятый канал».
Кроме того, она упомянула, что содержание такого количества квартир обходилось ей в крупную сумму, связанную с оплатой коммунальных услуг. Балерина надеялась, продажа недвижимости поможет ей хотя бы частично возвратить займы, взятые Вдовиным.
Ранее URA.RU писало о выступлении Анастасии Волочковой в одном из караоке-клубов Екатеринбурга. Ее приезд в столицу Урала был связан с неделей моды UF LAB. Компанию балерине составили такие знаменитости, как Сергей Зверев, Ольга Бузова, телеведущие Мария Миногарова и Юлия Барановская.
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