11 сентября 2024

Волочкова продала 20 своих квартир

Волочкова продала 20 квартир в Астрахани, устав содержать недвижимость
© Служба новостей «URA.RU»
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Балерина рассказала, что продажа квартир не покрыла и 1/4 части долгов ее бывшего мужа
Балерина рассказала, что продажа квартир не покрыла и 1/4 части долгов ее бывшего мужа Фото:

Балерина Анастасия Волочкова продала 20 квартир в Астрахани, чтобы избавиться от расходов на их содержание. По ее словам, недвижимость досталась ей от бывшего партнера Игоря Вдовина в результате долгих судебных разбирательств.

«Меня человек просто обманул. Когда он сказал, что ничего не должен мне, я была вынуждена взять у него долевое участие в квартирах. Я судилась за эти квартиры. Продав все эти квартиры, я даже четвертой части не получила того, что я отдавала своему человеку», — передает слова Волочковой «Пятый канал».

Кроме того, она упомянула, что содержание такого количества квартир обходилось ей в крупную сумму, связанную с оплатой коммунальных услуг. Балерина надеялась, продажа недвижимости поможет ей хотя бы частично возвратить займы, взятые Вдовиным.

Ранее URA.RU писало о выступлении Анастасии Волочковой в одном из караоке-клубов Екатеринбурга. Ее приезд в столицу Урала был связан с неделей моды UF LAB. Компанию балерине составили такие знаменитости, как Сергей Зверев, Ольга Бузова, телеведущие Мария Миногарова и Юлия Барановская.

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Балерина Анастасия Волочкова продала 20 квартир в Астрахани, чтобы избавиться от расходов на их содержание. По ее словам, недвижимость досталась ей от бывшего партнера Игоря Вдовина в результате долгих судебных разбирательств. «Меня человек просто обманул. Когда он сказал, что ничего не должен мне, я была вынуждена взять у него долевое участие в квартирах. Я судилась за эти квартиры. Продав все эти квартиры, я даже четвертой части не получила того, что я отдавала своему человеку», — передает слова Волочковой «Пятый канал». Кроме того, она упомянула, что содержание такого количества квартир обходилось ей в крупную сумму, связанную с оплатой коммунальных услуг. Балерина надеялась, продажа недвижимости поможет ей хотя бы частично возвратить займы, взятые Вдовиным. Ранее URA.RU писало о выступлении Анастасии Волочковой в одном из караоке-клубов Екатеринбурга. Ее приезд в столицу Урала был связан с неделей моды UF LAB. Компанию балерине составили такие знаменитости, как Сергей Зверев, Ольга Бузова, телеведущие Мария Миногарова и Юлия Барановская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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