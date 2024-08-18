Волочкова отожгла на сцене в караоке в Екатеринбурге. Видео

19 августа 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова прилетела в Екатеринбург 18 августа (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская балерина Анастасия Волочкова на сцене в караоке в Екатеринбурге исполнила свою песню «Слезы моих бывших». Такое видео она опубликовала на своей странице в соцсети. «Сейчас едем в клуб, я буду петь песни свои. „Слезы моих бывших“, песня так называется», — говорит Волочкова, а позже публикует видео из караоке, где поет эту песню на сцене. Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Волочкова прилетела в Екатеринбург 18 августа. Визит балерины в уральскую столицу связывают с Международной неделей моды UF LAB, которая стартует 19 августа и продлится до 23 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская балерина Анастасия Волочкова на сцене в караоке в Екатеринбурге исполнила свою песню «Слезы моих бывших». Такое видео она опубликовала на своей странице в соцсети. «Сейчас едем в клуб, я буду петь песни свои. „Слезы моих бывших“, песня так называется», — говорит Волочкова, а позже публикует видео из караоке, где поет эту песню на сцене. Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Волочкова прилетела в Екатеринбург 18 августа. Визит балерины в уральскую столицу связывают с Международной неделей моды UF LAB, которая стартует 19 августа и продлится до 23 августа.