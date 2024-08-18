18 августа 2024
17 августа 2024

Волочкова отожгла на сцене в караоке в Екатеринбурге. Видео

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Анастасия Волочкова на Неделе моды в кластере Домна. Екатеринбург, волочкова анастасия, модный показ, показ мод
Анастасия Волочкова прилетела в Екатеринбург 18 августа (фото из архива) Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова на сцене в караоке в Екатеринбурге исполнила свою песню «Слезы моих бывших». Такое видео она опубликовала на своей странице в соцсети.

«Сейчас едем в клуб, я буду петь песни свои. „Слезы моих бывших“, песня так называется», — говорит Волочкова, а позже публикует видео из караоке, где поет эту песню на сцене. Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Волочкова прилетела в Екатеринбург 18 августа. Визит балерины в уральскую столицу связывают с Международной неделей моды UF LAB, которая стартует 19 августа и продлится до 23 августа.

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Российская балерина Анастасия Волочкова на сцене в караоке в Екатеринбурге исполнила свою песню «Слезы моих бывших». Такое видео она опубликовала на своей странице в соцсети. «Сейчас едем в клуб, я буду петь песни свои. „Слезы моих бывших“, песня так называется», — говорит Волочкова, а позже публикует видео из караоке, где поет эту песню на сцене. Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Волочкова прилетела в Екатеринбург 18 августа. Визит балерины в уральскую столицу связывают с Международной неделей моды UF LAB, которая стартует 19 августа и продлится до 23 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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