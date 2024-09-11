11 сентября 2024

Bloomberg: США затребовали у Зеленского стратегию дальнобойных ударов по России

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США хотят, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов по России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием предоставить детальный план применения дальнобойного оружия против целей на территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Целью совместного визита Блинкена и Лэмми было услышать план Зеленского по нанесению дальнобойных ударов по территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год», — отмечает Bloomberg. Дипломаты стремятся убедиться в обоснованности таких действий со стороны Украины.

В администрации президента США Джо Байдена происходит раскол в вопросе о предоставлении Украине права на нанесение ударов по территории России. Об этом сообщает британская газета Financial Times. В то же время, по данным издания Telegraph, президент США Джо Байден может в ближайшее время отменить запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием предоставить детальный план применения дальнобойного оружия против целей на территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Целью совместного визита Блинкена и Лэмми было услышать план Зеленского по нанесению дальнобойных ударов по территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год», — отмечает Bloomberg. Дипломаты стремятся убедиться в обоснованности таких действий со стороны Украины. В администрации президента США Джо Байдена происходит раскол в вопросе о предоставлении Украине права на нанесение ударов по территории России. Об этом сообщает британская газета Financial Times. В то же время, по данным издания Telegraph, президент США Джо Байден может в ближайшее время отменить запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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