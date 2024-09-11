Bloomberg: США затребовали у Зеленского стратегию дальнобойных ударов по России

12 сентября 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

США хотят, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов по России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием предоставить детальный план применения дальнобойного оружия против целей на территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Целью совместного визита Блинкена и Лэмми было услышать план Зеленского по нанесению дальнобойных ударов по территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год», — отмечает Bloomberg. Дипломаты стремятся убедиться в обоснованности таких действий со стороны Украины. В администрации президента США Джо Байдена происходит раскол в вопросе о предоставлении Украине права на нанесение ударов по территории России. Об этом сообщает британская газета Financial Times. В то же время, по данным издания Telegraph, президент США Джо Байден может в ближайшее время отменить запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием предоставить детальный план применения дальнобойного оружия против целей на территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Целью совместного визита Блинкена и Лэмми было услышать план Зеленского по нанесению дальнобойных ударов по территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год», — отмечает Bloomberg. Дипломаты стремятся убедиться в обоснованности таких действий со стороны Украины. В администрации президента США Джо Байдена происходит раскол в вопросе о предоставлении Украине права на нанесение ударов по территории России. Об этом сообщает британская газета Financial Times. В то же время, по данным издания Telegraph, президент США Джо Байден может в ближайшее время отменить запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow.