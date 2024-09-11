CNN: республиканцы призвали Байдена снять запрет на дальнобойные удары по РФ

11 сентября 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Республиканцы призвали Байдена снять запрет на дальнобойные удары по РФ Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой снять запрет на использование Киевом ракет большой дальности для ударов по территории РФ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо. «Мы пишем, чтобы призвать вас снять оставшиеся ограничения на использование Украиной систем большой дальности, предоставленных США, в частности ATACMS, против законных военных целей в глубине России», — говорится в сообщении. В своем письме республиканцы также раскритиковали властей США за то, что они не дают разрешения Великобритании и Франции использовать свои ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP против законных целей на территории России. Джо Байден 11 сентября отметил, что в настоящее время продолжаются обсуждения касательно возможности снятия запрета для ВСУ на использование дальнобойного оружия. В Кремле заявили, что Запад получит соответствующий ответ, если разрешит бить по РФ ракетами. Украинский лидер Владимир Зеленский еще в мае выступил с просьбой к НАТО разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ. Против этой идеи выступили Италия, Испания и Бельгия. Однако снятие запрета поддержали Франция, Латвия, Германия, Польша и другие страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой снять запрет на использование Киевом ракет большой дальности для ударов по территории РФ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо. «Мы пишем, чтобы призвать вас снять оставшиеся ограничения на использование Украиной систем большой дальности, предоставленных США, в частности ATACMS, против законных военных целей в глубине России», — говорится в сообщении. В своем письме республиканцы также раскритиковали властей США за то, что они не дают разрешения Великобритании и Франции использовать свои ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP против законных целей на территории России. Джо Байден 11 сентября отметил, что в настоящее время продолжаются обсуждения касательно возможности снятия запрета для ВСУ на использование дальнобойного оружия. В Кремле заявили, что Запад получит соответствующий ответ, если разрешит бить по РФ ракетами. Украинский лидер Владимир Зеленский еще в мае выступил с просьбой к НАТО разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ. Против этой идеи выступили Италия, Испания и Бельгия. Однако снятие запрета поддержали Франция, Латвия, Германия, Польша и другие страны.