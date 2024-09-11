CNN: республиканцы призвали Байдена снять запрет на дальнобойные удары по РФ

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден, stock
Республиканцы призвали Байдена снять запрет на дальнобойные удары по РФ Фото:
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Представители Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой снять запрет на использование Киевом ракет большой дальности для ударов по территории РФ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо.

«Мы пишем, чтобы призвать вас снять оставшиеся ограничения на использование Украиной систем большой дальности, предоставленных США, в частности ATACMS, против законных военных целей в глубине России», — говорится в сообщении. В своем письме республиканцы также раскритиковали властей США за то, что они не дают разрешения Великобритании и Франции использовать свои ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP против законных целей на территории России.

Джо Байден 11 сентября отметил, что в настоящее время продолжаются обсуждения касательно возможности снятия запрета для ВСУ на использование дальнобойного оружия. В Кремле заявили, что Запад получит соответствующий ответ, если разрешит бить по РФ ракетами.

Украинский лидер Владимир Зеленский еще в мае выступил с просьбой к НАТО разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ. Против этой идеи выступили Италия, Испания и Бельгия. Однако снятие запрета поддержали Франция, Латвия, Германия, Польша и другие страны.

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Представители Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой снять запрет на использование Киевом ракет большой дальности для ударов по территории РФ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо. «Мы пишем, чтобы призвать вас снять оставшиеся ограничения на использование Украиной систем большой дальности, предоставленных США, в частности ATACMS, против законных военных целей в глубине России», — говорится в сообщении. В своем письме республиканцы также раскритиковали властей США за то, что они не дают разрешения Великобритании и Франции использовать свои ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP против законных целей на территории России. Джо Байден 11 сентября отметил, что в настоящее время продолжаются обсуждения касательно возможности снятия запрета для ВСУ на использование дальнобойного оружия. В Кремле заявили, что Запад получит соответствующий ответ, если разрешит бить по РФ ракетами. Украинский лидер Владимир Зеленский еще в мае выступил с просьбой к НАТО разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ. Против этой идеи выступили Италия, Испания и Бельгия. Однако снятие запрета поддержали Франция, Латвия, Германия, Польша и другие страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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