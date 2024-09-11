Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО

12 сентября 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Поддержку получают бойцы и члены их семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственная дума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников спецоперации и продолжает рассматривать новые решения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «С начала СВО создана система оказания соцпомощи бойцам и их семьям. Депутатами принято 112 соответствующих законов», — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что работа по поддержке участников спецоперации продолжается. В Госдуме рассматриваются новые меры соцподдержки, анализируются принятые ранее решения. Ранее в Госдуму внесли проект об установлении статуса ветерана боевых действий. Его получат сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют обязанности в зоне СВО. Также участникам СВО упростили поступление в военные вузы. По словам Володина, в Госдуме будет расти число депутатов, участвовавших в спецоперации. Он отметил, что их опыт крайне важен, и такие люди будут востребованы и поддержаны, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная дума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников спецоперации и продолжает рассматривать новые решения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «С начала СВО создана система оказания соцпомощи бойцам и их семьям. Депутатами принято 112 соответствующих законов», — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что работа по поддержке участников спецоперации продолжается. В Госдуме рассматриваются новые меры соцподдержки, анализируются принятые ранее решения. Ранее в Госдуму внесли проект об установлении статуса ветерана боевых действий. Его получат сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют обязанности в зоне СВО. Также участникам СВО упростили поступление в военные вузы. По словам Володина, в Госдуме будет расти число депутатов, участвовавших в спецоперации. Он отметил, что их опыт крайне важен, и такие люди будут востребованы и поддержаны, пишет «Национальная служба новостей».