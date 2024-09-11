11 сентября 2024

Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, бтр, военные, оружие, вооружение, амуниция, бронетранспортер, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво
Поддержку получают бойцы и члены их семей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Государственная дума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников спецоперации и продолжает рассматривать новые решения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«С начала СВО создана система оказания соцпомощи бойцам и их семьям. Депутатами принято 112 соответствующих законов», — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что работа по поддержке участников спецоперации продолжается. В Госдуме рассматриваются новые меры соцподдержки, анализируются принятые ранее решения.

Ранее в Госдуму внесли проект об установлении статуса ветерана боевых действий. Его получат сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют обязанности в зоне СВО. Также участникам СВО упростили поступление в военные вузы. По словам Володина, в Госдуме будет расти число депутатов, участвовавших в спецоперации. Он отметил, что их опыт крайне важен, и такие люди будут востребованы и поддержаны, пишет «Национальная служба новостей».

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Государственная дума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников спецоперации и продолжает рассматривать новые решения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «С начала СВО создана система оказания соцпомощи бойцам и их семьям. Депутатами принято 112 соответствующих законов», — сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что работа по поддержке участников спецоперации продолжается. В Госдуме рассматриваются новые меры соцподдержки, анализируются принятые ранее решения. Ранее в Госдуму внесли проект об установлении статуса ветерана боевых действий. Его получат сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют обязанности в зоне СВО. Также участникам СВО упростили поступление в военные вузы. По словам Володина, в Госдуме будет расти число депутатов, участвовавших в спецоперации. Он отметил, что их опыт крайне важен, и такие люди будут востребованы и поддержаны, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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