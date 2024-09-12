Студенты бизнес-коуча Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум "Трансформация-2". Москва, смайлик, шабутдинов аяз
Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение почти по 100 эпизодам мошенничества Фото:
новость из сюжета
На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Около 335 студентов бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО. Мужчина проходит по делу о мошенничестве: по версии следствия, блогер вводил в заблуждение граждан относительно возможности построения успешного бизнеса через его образовательные курсы.

«Порядка 355 студентов бизнес-курсов блогера Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО под личное поручительство», — следует из материалов дела. С ними ознакомилось ТАСС.

Шабутдинов с ноября находится в СИЗО. На его имущество наложен арест. Блогеру было предъявлено обвинение по 92 эпизодам мошенничества. В августе возбуждено еще 22 новых дела.

Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем и основателем «Лайк Центра» Аязом Шабутдиновым,

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 335 студентов бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО. Мужчина проходит по делу о мошенничестве: по версии следствия, блогер вводил в заблуждение граждан относительно возможности построения успешного бизнеса через его образовательные курсы. «Порядка 355 студентов бизнес-курсов блогера Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО под личное поручительство», — следует из материалов дела. С ними ознакомилось ТАСС. Шабутдинов с ноября находится в СИЗО. На его имущество наложен арест. Блогеру было предъявлено обвинение по 92 эпизодам мошенничества. В августе возбуждено еще 22 новых дела. Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем и основателем «Лайк Центра» Аязом Шабутдиновым,
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...