Студенты бизнес-коуча Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО

12 сентября 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение почти по 100 эпизодам мошенничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве Около 335 студентов бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО. Мужчина проходит по делу о мошенничестве: по версии следствия, блогер вводил в заблуждение граждан относительно возможности построения успешного бизнеса через его образовательные курсы. «Порядка 355 студентов бизнес-курсов блогера Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО под личное поручительство», — следует из материалов дела. С ними ознакомилось ТАСС. Шабутдинов с ноября находится в СИЗО. На его имущество наложен арест. Блогеру было предъявлено обвинение по 92 эпизодам мошенничества. В августе возбуждено еще 22 новых дела. Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем и основателем «Лайк Центра» Аязом Шабутдиновым, Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 335 студентов бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО. Мужчина проходит по делу о мошенничестве: по версии следствия, блогер вводил в заблуждение граждан относительно возможности построения успешного бизнеса через его образовательные курсы. «Порядка 355 студентов бизнес-курсов блогера Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО под личное поручительство», — следует из материалов дела. С ними ознакомилось ТАСС. Шабутдинов с ноября находится в СИЗО. На его имущество наложен арест. Блогеру было предъявлено обвинение по 92 эпизодам мошенничества. В августе возбуждено еще 22 новых дела. Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем и основателем «Лайк Центра» Аязом Шабутдиновым,