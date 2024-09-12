Студенты бизнес-коуча Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО

Около 335 студентов бизнес-курсов блогера Аяза Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО. Мужчина проходит по делу о мошенничестве: по версии следствия, блогер вводил в заблуждение граждан относительно возможности построения успешного бизнеса через его образовательные курсы.
«Порядка 355 студентов бизнес-курсов блогера Шабутдинова просят отпустить его из СИЗО под личное поручительство», — следует из материалов дела. С ними ознакомилось ТАСС.
Шабутдинов с ноября находится в СИЗО. На его имущество наложен арест. Блогеру было предъявлено обвинение по 92 эпизодам мошенничества. В августе возбуждено еще 22 новых дела.
Следствие возбудило 22 новых уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем и основателем «Лайк Центра» Аязом Шабутдиновым,
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