Кристина Орбакайте попрощалась с Россией «до лучших времен»

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Певица Кристина Орбакайте заявила, что ее концерт в Санкт-Петербурге был последним в России
Певица Кристина Орбакайте заявила, что ее концерт в Санкт-Петербурге был последним в России Фото:

Дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в России и попрощалась с россиянами «до лучших времен». Об этом заявила сама певица.

«Я решила, что мы [с Россией и россиянами] встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — сообщила Кристина Орбакайте. Ее слова передает «Комсомольская правда». Певица подчеркнула, что ее мартовский концерт в Санкт-Петербурге был последним, «проехаться по России» у нее не получилось.

Также Орбакайте выразила сожаление о том, что Пугачева не может вернуться в страну и увидеться с близкими, потому что ее муж Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) запрещает ей поездки в РФ. По словам Орбакайте, самая большая ее мечта — собраться в кругу семьи в доме в Москве. 

В издании отметили, что сама певица уже долгое время не живет в России. Вместе с мужем они осели в Штатах, Орбакайте приезжает в РФ только на заработки, подчеркнули в издании.

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Дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в России и попрощалась с россиянами «до лучших времен». Об этом заявила сама певица. «Я решила, что мы [с Россией и россиянами] встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — сообщила Кристина Орбакайте. Ее слова передает «Комсомольская правда». Певица подчеркнула, что ее мартовский концерт в Санкт-Петербурге был последним, «проехаться по России» у нее не получилось. Также Орбакайте выразила сожаление о том, что Пугачева не может вернуться в страну и увидеться с близкими, потому что ее муж Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) запрещает ей поездки в РФ. По словам Орбакайте, самая большая ее мечта — собраться в кругу семьи в доме в Москве.  В издании отметили, что сама певица уже долгое время не живет в России. Вместе с мужем они осели в Штатах, Орбакайте приезжает в РФ только на заработки, подчеркнули в издании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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