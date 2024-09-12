Кристина Орбакайте попрощалась с Россией «до лучших времен»

Дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в России и попрощалась с россиянами «до лучших времен». Об этом заявила сама певица.
«Я решила, что мы [с Россией и россиянами] встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — сообщила Кристина Орбакайте. Ее слова передает «Комсомольская правда». Певица подчеркнула, что ее мартовский концерт в Санкт-Петербурге был последним, «проехаться по России» у нее не получилось.
Также Орбакайте выразила сожаление о том, что Пугачева не может вернуться в страну и увидеться с близкими, потому что ее муж Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) запрещает ей поездки в РФ. По словам Орбакайте, самая большая ее мечта — собраться в кругу семьи в доме в Москве.
В издании отметили, что сама певица уже долгое время не живет в России. Вместе с мужем они осели в Штатах, Орбакайте приезжает в РФ только на заработки, подчеркнули в издании.
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