11 сентября 2024

Прилепин раскритиковал свердловские власти из-за сноса памятника Ленину

© Служба новостей «URA.RU»
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Объединительный съезд "Справедливой России", "За правду", "Патриоты России". Москва, прилепин захар
Захар Прилепин возмутился действиями мэра Ревды Фото:

Писатель Захар Прилепин обрушился с критикой на главу Ревды (Свердловская область) Татьяну Клепикову за снос памятника Ленину из центра города. Его возмутило, что с инициативой по демонтажным работам выступили местные предприниматели. Об этом писатель рассказал в социальных сетях.

«Клепикова указывает, „что предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы поступило от местных предпринимателей“. Что это вообще такое? Какие еще „предприниматели“» — написал Прилепин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отметив, что памятник снесли, не подобрав для него новое место.

Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в другое место. После этого свердловские коммунисты выступили с предложением провести референдум по сносу монумента, а также организовать пикет. Однако администрация запретила проводить акцию. В спор вмешалась ФАС, утвердив дату внеплановой проверки.

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Писатель Захар Прилепин обрушился с критикой на главу Ревды (Свердловская область) Татьяну Клепикову за снос памятника Ленину из центра города. Его возмутило, что с инициативой по демонтажным работам выступили местные предприниматели. Об этом писатель рассказал в социальных сетях. «Клепикова указывает, „что предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы поступило от местных предпринимателей“. Что это вообще такое? Какие еще „предприниматели“» — написал Прилепин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отметив, что памятник снесли, не подобрав для него новое место. Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в другое место. После этого свердловские коммунисты выступили с предложением провести референдум по сносу монумента, а также организовать пикет. Однако администрация запретила проводить акцию. В спор вмешалась ФАС, утвердив дату внеплановой проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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