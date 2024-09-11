Прилепин раскритиковал свердловские власти из-за сноса памятника Ленину

Писатель Захар Прилепин обрушился с критикой на главу Ревды (Свердловская область) Татьяну Клепикову за снос памятника Ленину из центра города. Его возмутило, что с инициативой по демонтажным работам выступили местные предприниматели. Об этом писатель рассказал в социальных сетях.
«Клепикова указывает, „что предложение о переносе памятника Ленину и завершении реконструкции площади Победы поступило от местных предпринимателей“. Что это вообще такое? Какие еще „предприниматели“» — написал Прилепин на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отметив, что памятник снесли, не подобрав для него новое место.
Реставрационные работы в городе начались в первых числах августа. Тогда в мэрии заявили, что памятник Ленину вернут обратно на площадь Победы — в середине октября. Однако вскоре Клепикова заявила, что монумент после реставрации могут перенести в другое место. После этого свердловские коммунисты выступили с предложением провести референдум по сносу монумента, а также организовать пикет. Однако администрация запретила проводить акцию. В спор вмешалась ФАС, утвердив дату внеплановой проверки.
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