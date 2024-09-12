Общество Бакальчук и ее муж пропустили суд, где рассматривался их развод 12 сентября 2024 в 12:49 Размер текста - 17 + Бакальчук разводится с мужем Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав не явились в суд на свой бракоразводный процесс. На заседании приустсовали только их юристы. Новость по теме Кто такая Татьяна Бакальчук, оказавшаяся в эпицентре скандала с «рейдерским захватом» Wildberries «Бакальчук и ее супруг Владислав не пришли в суд на свой бракоразводный процесс, ограничившись отправкой юристов», — сообщил журналист РИА Новости. Само заседание длилось менее 15 минут. Представители Бакальчук отказались комментировать процесс. Юрист Владислава объяснила, что суд вернется к делу 16 сентября. Ранее глава Wildberries подала на развод. Это происходило на фоне сообщений Владислава о рейдерском захвате маркетплейса. Движение искового заявления приостанавливали из-за технических причин. Адвокаты сообщали, что Владислав не сможет забрать половину активов Wildberries. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав не явились в суд на свой бракоразводный процесс. На заседании приустсовали только их юристы. «Бакальчук и ее супруг Владислав не пришли в суд на свой бракоразводный процесс, ограничившись отправкой юристов», — сообщил журналист РИА Новости. Само заседание длилось менее 15 минут. Представители Бакальчук отказались комментировать процесс. Юрист Владислава объяснила, что суд вернется к делу 16 сентября. Ранее глава Wildberries подала на развод. Это происходило на фоне сообщений Владислава о рейдерском захвате маркетплейса. Движение искового заявления приостанавливали из-за технических причин. Адвокаты сообщали, что Владислав не сможет забрать половину активов Wildberries. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям