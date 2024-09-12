Бакальчук и ее муж пропустили суд, где рассматривался их развод

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав не явились в суд на свой бракоразводный процесс. На заседании приустсовали только их юристы.
«Бакальчук и ее супруг Владислав не пришли в суд на свой бракоразводный процесс, ограничившись отправкой юристов», — сообщил журналист РИА Новости. Само заседание длилось менее 15 минут.
Представители Бакальчук отказались комментировать процесс. Юрист Владислава объяснила, что суд вернется к делу 16 сентября.
Ранее глава Wildberries подала на развод. Это происходило на фоне сообщений Владислава о рейдерском захвате маркетплейса. Движение искового заявления приостанавливали из-за технических причин. Адвокаты сообщали, что Владислав не сможет забрать половину активов Wildberries.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.