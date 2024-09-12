Бакальчук и ее муж пропустили суд, где рассматривался их развод

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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Бакальчук разводится с мужем Фото:
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Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав не явились в суд на свой бракоразводный процесс. На заседании приустсовали только их юристы.

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«Бакальчук и ее супруг Владислав не пришли в суд на свой бракоразводный процесс, ограничившись отправкой юристов», — сообщил журналист РИА Новости. Само заседание длилось менее 15 минут.

Представители Бакальчук отказались комментировать процесс. Юрист Владислава объяснила, что суд вернется к делу 16 сентября.

Ранее глава Wildberries подала на развод. Это происходило на фоне сообщений Владислава о рейдерском захвате маркетплейса. Движение искового заявления приостанавливали из-за технических причин. Адвокаты сообщали, что Владислав не сможет забрать половину активов Wildberries.

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Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и ее муж Владислав не явились в суд на свой бракоразводный процесс. На заседании приустсовали только их юристы. «Бакальчук и ее супруг Владислав не пришли в суд на свой бракоразводный процесс, ограничившись отправкой юристов», — сообщил журналист РИА Новости. Само заседание длилось менее 15 минут. Представители Бакальчук отказались комментировать процесс. Юрист Владислава объяснила, что суд вернется к делу 16 сентября. Ранее глава Wildberries подала на развод. Это происходило на фоне сообщений Владислава о рейдерском захвате маркетплейса. Движение искового заявления приостанавливали из-за технических причин. Адвокаты сообщали, что Владислав не сможет забрать половину активов Wildberries.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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