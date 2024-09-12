МИД РФ ответил на разрешение Киеву бить дальнобойным оружием по России

Лавров: Запад снял ограничения для Киева на удары по России

12 сентября 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Россия уверена, что Запад одобрил удары дальнобойным оружием Киеву, сказал Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад одобрил Украине удары дальнобойным оружием по территории России, решение пытаются «красиво оформить». С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — сказал Лавров на круглом столе по урегулированию конфликта. Министр также оценил ситуацию в Курской области. По его словам, российские войска выживают ВСУ из региона. Однако угроза Курской АЭС сохраняется. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план Киева по использованию дальнобойных ракет для ударов по территории России и «список вероятных целей». При этом Вашингтон утверждает, что решений по ракетам пока нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад одобрил Украине удары дальнобойным оружием по территории России, решение пытаются «красиво оформить». С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — сказал Лавров на круглом столе по урегулированию конфликта. Министр также оценил ситуацию в Курской области. По его словам, российские войска выживают ВСУ из региона. Однако угроза Курской АЭС сохраняется. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план Киева по использованию дальнобойных ракет для ударов по территории России и «список вероятных целей». При этом Вашингтон утверждает, что решений по ракетам пока нет.