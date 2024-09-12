Зеленский передал Блинкену «вероятные цели» ударов дальнобойными ракетами по РФ

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Владимир Зеленский передал США план использования дальнобойных ракет Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план Киева по использованию дальнобойных ракеты для ударов по территории России и «список вероятных целей». Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

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«Зеленский передал Блинкену план того, как Киев намерен использовать ракеты большой дальности со списком возможных целей», — передает телеканал. Подчеркивается, что никаких решений относительно использования американских ракет большой дальности против России не было принято.

Встреча госсекретаря США с руководством Украины проходило после того, как Блинкен объявил о выделении более 700 млн долларов на поддержку Киева. По данным газеты Financial Times, в администрации американского лидера Джо Байдена произошел раскол касательно использования дальнобойного оружия. США требовали у Зеленского стратегию ударов по России.

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Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план Киева по использованию дальнобойных ракеты для ударов по территории России и «список вероятных целей». Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. «Зеленский передал Блинкену план того, как Киев намерен использовать ракеты большой дальности со списком возможных целей», — передает телеканал. Подчеркивается, что никаких решений относительно использования американских ракет большой дальности против России не было принято. Встреча госсекретаря США с руководством Украины проходило после того, как Блинкен объявил о выделении более 700 млн долларов на поддержку Киева. По данным газеты Financial Times, в администрации американского лидера Джо Байдена произошел раскол касательно использования дальнобойного оружия. США требовали у Зеленского стратегию ударов по России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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