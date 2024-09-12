Развлечения Знаменитости Shot: Кологривый сбежал от настойчивых поклонниц. Видео На актера Кологривого после спектакля набросились фанатки 12 сентября 2024 в 16:13 Размер текста - 17 + Никита Кологривый сбежал от фанаток через черный ход Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Поклонницы российского актера Никиты Кологривого набросились на него после спектакля с его участием в столичном театре Эстрады. Фанатки делали трогали актера, делали с ним фотографии и заваливали его букетами цветов. Видео с настойчивыми девушками опубликовал telegram-канал Shot. «Фанатки Никиты Кологоривого <…> набросились на актера после спектакля: завалили цветами, трогали, делали селфи. <…> Некоторые дамы, обессилив, разложились на асфальте», — пишет telegram-канал. От поклонниц Кологривому удалось сбежать через черный ход. Ранее российский актер Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет». Актер добавил, что ему очень интересно изучить психофизику и темп речи одного из самых скандальных политиков в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Поклонницы российского актера Никиты Кологривого набросились на него после спектакля с его участием в столичном театре Эстрады. Фанатки делали трогали актера, делали с ним фотографии и заваливали его букетами цветов. Видео с настойчивыми девушками опубликовал telegram-канал Shot. «Фанатки Никиты Кологоривого <…> набросились на актера после спектакля: завалили цветами, трогали, делали селфи. <…> Некоторые дамы, обессилив, разложились на асфальте», — пишет telegram-канал. От поклонниц Кологривому удалось сбежать через черный ход. Ранее российский актер Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет». Актер добавил, что ему очень интересно изучить психофизику и темп речи одного из самых скандальных политиков в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям