Shot: Кологривый сбежал от настойчивых поклонниц. Видео

На актера Кологривого после спектакля набросились фанатки
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Никита Кологривый сбежал от фанаток через черный ход Фото:

Поклонницы российского актера Никиты Кологривого набросились на него после спектакля с его участием в столичном театре Эстрады. Фанатки делали трогали актера, делали с ним фотографии и заваливали его букетами цветов. Видео с настойчивыми девушками опубликовал telegram-канал Shot.

«Фанатки Никиты Кологоривого <…> набросились на актера после спектакля: завалили цветами, трогали, делали селфи. <…> Некоторые дамы, обессилив, разложились на асфальте», — пишет telegram-канал. От поклонниц Кологривому удалось сбежать через черный ход.

Ранее российский актер Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет». Актер добавил, что ему очень интересно изучить психофизику и темп речи одного из самых скандальных политиков в России.

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Поклонницы российского актера Никиты Кологривого набросились на него после спектакля с его участием в столичном театре Эстрады. Фанатки делали трогали актера, делали с ним фотографии и заваливали его букетами цветов. Видео с настойчивыми девушками опубликовал telegram-канал Shot. «Фанатки Никиты Кологоривого <…> набросились на актера после спектакля: завалили цветами, трогали, делали селфи. <…> Некоторые дамы, обессилив, разложились на асфальте», — пишет telegram-канал. От поклонниц Кологривому удалось сбежать через черный ход. Ранее российский актер Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет». Актер добавил, что ему очень интересно изучить психофизику и темп речи одного из самых скандальных политиков в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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