Поклонницы российского актера Никиты Кологривого набросились на него после спектакля с его участием в столичном театре Эстрады. Фанатки делали трогали актера, делали с ним фотографии и заваливали его букетами цветов. Видео с настойчивыми девушками опубликовал telegram-канал Shot.
«Фанатки Никиты Кологоривого <…> набросились на актера после спектакля: завалили цветами, трогали, делали селфи. <…> Некоторые дамы, обессилив, разложились на асфальте», — пишет telegram-канал. От поклонниц Кологривому удалось сбежать через черный ход.
Ранее российский актер Никита Кологривый подтвердил, что сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет». Актер добавил, что ему очень интересно изучить психофизику и темп речи одного из самых скандальных политиков в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.