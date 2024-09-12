Ограничения на работу мурманских аэропортов сняты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания россия, ra73217
Ограничения работы аэропортов в Мурманской области вводились из-за угрозы атаки беспилотников Фото:

Ограничения на работу аэропортов в Мурманской области сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-каналe.

«В 14:10 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — написал Кореняко в своем telegram-каналe. Он добавил, что ограничения работы аэропортов вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Один самолет, летевший в Мурманск, ушел на запасной аэродром в Архангельск во время ограничений, отмечает Кореняко. По его словам, в приоритете находится безопасность полетов гражданских судов. Для этого сотрудниками аэропортов были приняты необходимые меры.

Ранее telegram-канал Baza сообщил, что в двух аэропортах Мурманской области введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Накануне в регионе сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать аэродром «Оленья».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ограничения на работу аэропортов в Мурманской области сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-каналe. «В 14:10 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — написал Кореняко в своем telegram-каналe. Он добавил, что ограничения работы аэропортов вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Один самолет, летевший в Мурманск, ушел на запасной аэродром в Архангельск во время ограничений, отмечает Кореняко. По его словам, в приоритете находится безопасность полетов гражданских судов. Для этого сотрудниками аэропортов были приняты необходимые меры. Ранее telegram-канал Baza сообщил, что в двух аэропортах Мурманской области введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Накануне в регионе сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать аэродром «Оленья».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...