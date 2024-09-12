Происшествия Ограничения на работу мурманских аэропортов сняты 12 сентября 2024 в 16:45 Размер текста - 17 + Ограничения работы аэропортов в Мурманской области вводились из-за угрозы атаки беспилотников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ограничения на работу аэропортов в Мурманской области сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-каналe. «В 14:10 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — написал Кореняко в своем telegram-каналe. Он добавил, что ограничения работы аэропортов вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Один самолет, летевший в Мурманск, ушел на запасной аэродром в Архангельск во время ограничений, отмечает Кореняко. По его словам, в приоритете находится безопасность полетов гражданских судов. Для этого сотрудниками аэропортов были приняты необходимые меры. Ранее telegram-канал Baza сообщил, что в двух аэропортах Мурманской области введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Накануне в регионе сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать аэродром «Оленья». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ограничения на работу аэропортов в Мурманской области сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-каналe. «В 14:10 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — написал Кореняко в своем telegram-каналe. Он добавил, что ограничения работы аэропортов вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Один самолет, летевший в Мурманск, ушел на запасной аэродром в Архангельск во время ограничений, отмечает Кореняко. По его словам, в приоритете находится безопасность полетов гражданских судов. Для этого сотрудниками аэропортов были приняты необходимые меры. Ранее telegram-канал Baza сообщил, что в двух аэропортах Мурманской области введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Накануне в регионе сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать аэродром «Оленья». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям