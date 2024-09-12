Ограничения на работу мурманских аэропортов сняты

Ограничения на работу аэропортов в Мурманской области сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-каналe.
«В 14:10 МСК ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты», — написал Кореняко в своем telegram-каналe. Он добавил, что ограничения работы аэропортов вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Один самолет, летевший в Мурманск, ушел на запасной аэродром в Архангельск во время ограничений, отмечает Кореняко. По его словам, в приоритете находится безопасность полетов гражданских судов. Для этого сотрудниками аэропортов были приняты необходимые меры.
Ранее telegram-канал Baza сообщил, что в двух аэропортах Мурманской области введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Накануне в регионе сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать аэродром «Оленья».
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