СИБУР раскрыл, как будет обновлять заводы в ХМАО и ЯНАО

Директор «СибурТюменьГаза»: заводы в ХМАО и ЯНАО обновляют оборудование
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На Нижневартовском ГПЗ обновляют оборудование
На Нижневартовском ГПЗ обновляют оборудование Фото:

СИБУР проводит модернизацию своих газоперерабатывающих заводов в ХМАО и ЯНАО. Генеральный директор «СибурТюменьГаза» Александр Олифиренко рассказал, что оборудование на предприятиях обновляют, чтобы увеличить процент извлечения полезных компонентов из газа, уменьшить энергопотребление оборудования и повысить его экологичность.

«Основная цель модернизации наших газоперерабатывающих заводов — повышение процента извлечения этана из газовой смеси, ценнейшего сырья в нефтехимии для производства этилена, полиэтилена, которое раньше не в полной мере вовлекалось в переработку. Вторая задача — это энергоэффективность, для чего мы модернизируем компрессоры, снижая потребление энергии на 5-10%», — объяснил Олифиренко.

На Нижневартовском ГПЗ недавно установили бездымный факел. Он сжигает газ без образования сажи, тем самым на 99% минимизирует воздействие на окружающую среду. На Белозерном ГПЗ модернизировали установку низкотемпературной ректификации. В результате обновления смогли увеличить степень извлечения необходимых компонентов из попутного нефтяного газа (ПНГ). «Такое же оборудование есть и на Нижневартовском ГПЗ. В следующем году планируем его модернизировать», — подчеркнул Олифиренко.

Ранее URA.RU писало, что в честь юбилея нефтеперерабатывающего завода «СибурТюменьГаз»» в Нижневартовске (ХМАО) посадили аллею Поколений. Она  появилась около школы № 44 с углубленным изучением отдельных предметов имени К.Д. Ушинского.

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СИБУР проводит модернизацию своих газоперерабатывающих заводов в ХМАО и ЯНАО. Генеральный директор «СибурТюменьГаза» Александр Олифиренко рассказал, что оборудование на предприятиях обновляют, чтобы увеличить процент извлечения полезных компонентов из газа, уменьшить энергопотребление оборудования и повысить его экологичность. «Основная цель модернизации наших газоперерабатывающих заводов — повышение процента извлечения этана из газовой смеси, ценнейшего сырья в нефтехимии для производства этилена, полиэтилена, которое раньше не в полной мере вовлекалось в переработку. Вторая задача — это энергоэффективность, для чего мы модернизируем компрессоры, снижая потребление энергии на 5-10%», — объяснил Олифиренко. На Нижневартовском ГПЗ недавно установили бездымный факел. Он сжигает газ без образования сажи, тем самым на 99% минимизирует воздействие на окружающую среду. На Белозерном ГПЗ модернизировали установку низкотемпературной ректификации. В результате обновления смогли увеличить степень извлечения необходимых компонентов из попутного нефтяного газа (ПНГ). «Такое же оборудование есть и на Нижневартовском ГПЗ. В следующем году планируем его модернизировать», — подчеркнул Олифиренко. Ранее URA.RU писало, что в честь юбилея нефтеперерабатывающего завода «СибурТюменьГаз»» в Нижневартовске (ХМАО) посадили аллею Поколений. Она  появилась около школы № 44 с углубленным изучением отдельных предметов имени К.Д. Ушинского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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