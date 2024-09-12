СИБУР раскрыл, как будет обновлять заводы в ХМАО и ЯНАО

СИБУР проводит модернизацию своих газоперерабатывающих заводов в ХМАО и ЯНАО. Генеральный директор «СибурТюменьГаза» Александр Олифиренко рассказал, что оборудование на предприятиях обновляют, чтобы увеличить процент извлечения полезных компонентов из газа, уменьшить энергопотребление оборудования и повысить его экологичность.
«Основная цель модернизации наших газоперерабатывающих заводов — повышение процента извлечения этана из газовой смеси, ценнейшего сырья в нефтехимии для производства этилена, полиэтилена, которое раньше не в полной мере вовлекалось в переработку. Вторая задача — это энергоэффективность, для чего мы модернизируем компрессоры, снижая потребление энергии на 5-10%», — объяснил Олифиренко.
На Нижневартовском ГПЗ недавно установили бездымный факел. Он сжигает газ без образования сажи, тем самым на 99% минимизирует воздействие на окружающую среду. На Белозерном ГПЗ модернизировали установку низкотемпературной ректификации. В результате обновления смогли увеличить степень извлечения необходимых компонентов из попутного нефтяного газа (ПНГ). «Такое же оборудование есть и на Нижневартовском ГПЗ. В следующем году планируем его модернизировать», — подчеркнул Олифиренко.
Ранее URA.RU писало, что в честь юбилея нефтеперерабатывающего завода «СибурТюменьГаз»» в Нижневартовске (ХМАО) посадили аллею Поколений. Она появилась около школы № 44 с углубленным изучением отдельных предметов имени К.Д. Ушинского.
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