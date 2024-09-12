Член партии КПРФ Олег Прокопчук попросил проверить деятельность действующего депутата городской думы Салехарда от «Единой России» Романа Арефьева. Как сообщает коммунист на своей странице, чтобы подтвердить свою эффективность на этой должности, ему необходимо показать успехи.
«В обязанности депутата входит строго следовать выдвинутой ранее программе, и в этом случае он несёт ответственность перед избирателями за её реализацию. Прошу Романа Арефьева обнародовать отчет о проделанной работе в должности муниципального депутата за прошлый свой срок», — призвал Прокопчук на своей странице VK.
Информационное агентство обратилось к Прокопчуку, чтобы выяснить, какой мотив у этой публикации. Член КПРФ отметил, что его смутило количество помощников, которое он ищет себе в подчинение:
Депутат Роман Арефьев разместил объявление о поиске 3-х помощников. Если нужно так много людей для помощи депутату города, значит он делает много дел. На его личной странице нет никакой информации о проделанной работе за предыдущие два срока депутатской деятельности.
Роман Арефьев третий раз выдвинулся на пост городской думы Салехарда, однако депутат от «Единой России» опровергал свою причастность к объявлению о поиске помощника. Корреспондент URA.RU обратился к Роману Арефьеву, чтобы узнать, известно ли ему о призыву раскрыть деятельность депутата. Саму просьбу депутат не видел и отметил, что ему нечего скрывать в своей работе:
Скрывать мне абсолютно нечего, более того, отчёт о работе в прошлом созыве и так планировал разместить. В ближайшее время сделаю это.
Ранее URA.RU рассказывало о том, как политики ЯНАО устроили послевыборный троллинг в сети. События начались с того как коммуниста обвинили в том, что он публикует кадры с однопартийцами в куртке, на которой есть шеврон австрийской армии.
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