Мэр духовной столицы Урала уходит в отставку

Как и анонсировало URA.RU, глава Верхотурья (Свердловская область) Алексей Лиханов покидает пост и переходит в местную думу. Эту информацию URA.RU он подтвердил сам.
«Действительно, я перехожу в думу. Заявление об отставке подам в ближайшее время», — заявил он. В перспективе Лиханов займет пост председателя думы, сменив многолетнего спикера Игоря Комарницкого.
По итогам выборов, которые прошли 7-8 сентября, дума Верхотурья обновилась более чем наполовину. Большинство — 14 из 16 — мест получили кандидаты от «Единой России», подобранные при участии вице-губернатора Олега Чемезова и полпреда главы региона в Северном округе Александра Вервейна, запустившего перезагрузку власти в муниципалитете.
Решение о переходе Лиханова в думу — инициатива именно Вервейна, и принято оно было еще весной. Ход кампании, которую полностью контролировал полпред, пыталась переломить первый заместитель Лиханова Лариса Литовских: она пошла на выборы сама и поддержала целый пул самовыдвиженцев — чтобы взять новую думу под контроль и разрушить план Вервейна. Но тот пригрозил ей уголовным делом, и бывшая чиновница отозвала заявление.
Лиханову 60 лет. Он — экс-начальник местной исправительной колонии — впервые возглавил Верхотурье в 2011 году.
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