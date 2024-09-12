Жога назвал показушными просьбы Киева разрешить бить западным оружием по России

Жога: ВСУ уже давно бьют по России дальнобойным оружием Запада

12 сентября 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Артем Жога уточнил, что Запад уже давно дал Киеву разрешение на использование своего дальнобойного оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога отреагировал на очередные просьбы Украины к странам Запада, чтобы те разрешили Киеву бить дальнобойным оружием вглубь России. Он считает, что эти заявления не имеют смысла, так как удары уже давно производятся по российской территории, причем именно ракетные. Своими мыслями он поделился с корреспондентом URA.RU. «Сообщают, что якобы завтра страны Запада могут [разрешить удары вглубь России западным дальнобойным оружием], Глава США Джо Байден может разрешить. Разрешить что? Атаки производить дальнобойным оружием? А что они сейчас делают? [Бьют] вглубь России. Вглубь уже. Уже вглубь. Ну, они давно это делают. Все идет по их сценарию. США и другие страны Запада передают оружие для того, чтобы его применяли. Поэтому это чисто такое, показушное мероприятие», — подчеркнул Артем Жога в разговоре с журналистом агентства, комментируя очередные рассуждения украинских партнеров по поводу передачи дальнобойного оружия Киеву. Ранее Великобритания дала официальное разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. При этом Жога обратил внимание, что ранее удары по Севастополю уже производились этими ракетами. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что страны Запада уже давно разрешили использовать оружие для атак по российской территории. Украинский лидер Владимир Зеленский при этом продолжает критиковать западные страны, возмущаясь, что ему якобы не разрешают использовать поставленное оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога отреагировал на очередные просьбы Украины к странам Запада, чтобы те разрешили Киеву бить дальнобойным оружием вглубь России. Он считает, что эти заявления не имеют смысла, так как удары уже давно производятся по российской территории, причем именно ракетные. Своими мыслями он поделился с корреспондентом URA.RU. «Сообщают, что якобы завтра страны Запада могут [разрешить удары вглубь России западным дальнобойным оружием], Глава США Джо Байден может разрешить. Разрешить что? Атаки производить дальнобойным оружием? А что они сейчас делают? [Бьют] вглубь России. Вглубь уже. Уже вглубь. Ну, они давно это делают. Все идет по их сценарию. США и другие страны Запада передают оружие для того, чтобы его применяли. Поэтому это чисто такое, показушное мероприятие», — подчеркнул Артем Жога в разговоре с журналистом агентства, комментируя очередные рассуждения украинских партнеров по поводу передачи дальнобойного оружия Киеву. Ранее Великобритания дала официальное разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по РФ. При этом Жога обратил внимание, что ранее удары по Севастополю уже производились этими ракетами. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что страны Запада уже давно разрешили использовать оружие для атак по российской территории. Украинский лидер Владимир Зеленский при этом продолжает критиковать западные страны, возмущаясь, что ему якобы не разрешают использовать поставленное оружие.