Глава Долгопрудного Юдин задержан за мошенничество

Глава города Долгопрудный Владислав Юдин задержан за мошенничество. В настоящий момент ему избирают меру пресечения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.
«Столичный суд приступил к рассмотрению материала об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный», — передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем telegram-канале. В разговоре с РИА Новости представители суда отметили, что Владислав Юдин задержан по делу о мошенничестве и превышении полномочий.
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Глава города Долгопрудный Владислав Юдин задержан за мошенничество. В настоящий момент ему избирают меру пресечения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Столичный суд приступил к рассмотрению материала об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный», — передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем telegram-канале. В разговоре с РИА Новости представители суда отметили, что Владислав Юдин задержан по делу о мошенничестве и превышении полномочий.