Глава Долгопрудного Юдин задержан за мошенничество

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, приговор, решетка, замок, наказание, преступление, суд
Главу Долгопрудного обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий Фото:

Глава города Долгопрудный Владислав Юдин задержан за мошенничество. В настоящий момент ему избирают меру пресечения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов.

«Столичный суд приступил к рассмотрению материала об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный», — передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем telegram-канале. В разговоре с РИА Новости представители суда отметили, что Владислав Юдин задержан по делу о мошенничестве и превышении полномочий.

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Глава города Долгопрудный Владислав Юдин задержан за мошенничество. В настоящий момент ему избирают меру пресечения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Столичный суд приступил к рассмотрению материала об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный», — передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем telegram-канале. В разговоре с РИА Новости представители суда отметили, что Владислав Юдин задержан по делу о мошенничестве и превышении полномочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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