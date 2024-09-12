Глава Долгопрудного Юдин задержан за мошенничество

12 сентября 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Главу Долгопрудного обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава города Долгопрудный Владислав Юдин задержан за мошенничество. В настоящий момент ему избирают меру пресечения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Столичный суд приступил к рассмотрению материала об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный», — передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем telegram-канале. В разговоре с РИА Новости представители суда отметили, что Владислав Юдин задержан по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава города Долгопрудный Владислав Юдин задержан за мошенничество. В настоящий момент ему избирают меру пресечения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба московских судов. «Столичный суд приступил к рассмотрению материала об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный», — передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем telegram-канале. В разговоре с РИА Новости представители суда отметили, что Владислав Юдин задержан по делу о мошенничестве и превышении полномочий.