МВД РФ объявило в розыск журналистов, незаконно проникших в Курскую область

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Шоссе Тюнина. Курган , шоссе тюнина, мвд россии
По какой статье журналисты объявлены в розыск в базе не говорится Фото:

МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье журналистов, незаконно проникших в Курскую область. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД.

«Баттистини Стефани. 16 апреля 1977 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — приводят РИА Новости слова из базы. Издание также отмечает, похожие сводки есть и на других журналистов.

Разыскиваются по уголовной статье журналист итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче велле» (Deutsche Welle, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Симона Коннолли и украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик, отмечают РИА Новости со ссылкой на информацию МВД. Статья, по которой журналисты объявлены в розыск, неизвестна.

Ранее российские военкоры опубликовали кадры с одной из четырех попыток прорыва украинских войск в Курскую область через границу Глушковского района. Российскими солдатами была уничтожена боевая машина и несколько единиц техники противника, отмечают «военкоры Русской весны».

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МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье журналистов, незаконно проникших в Курскую область. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД. «Баттистини Стефани. 16 апреля 1977 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — приводят РИА Новости слова из базы. Издание также отмечает, похожие сводки есть и на других журналистов. Разыскиваются по уголовной статье журналист итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче велле» (Deutsche Welle, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Симона Коннолли и украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик, отмечают РИА Новости со ссылкой на информацию МВД. Статья, по которой журналисты объявлены в розыск, неизвестна. Ранее российские военкоры опубликовали кадры с одной из четырех попыток прорыва украинских войск в Курскую область через границу Глушковского района. Российскими солдатами была уничтожена боевая машина и несколько единиц техники противника, отмечают «военкоры Русской весны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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