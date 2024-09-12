МВД РФ объявило в розыск журналистов, незаконно проникших в Курскую область

12 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

По какой статье журналисты объявлены в розыск в базе не говорится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье журналистов, незаконно проникших в Курскую область. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД. «Баттистини Стефани. 16 апреля 1977 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — приводят РИА Новости слова из базы. Издание также отмечает, похожие сводки есть и на других журналистов. Разыскиваются по уголовной статье журналист итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче велле» (Deutsche Welle, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Симона Коннолли и украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик, отмечают РИА Новости со ссылкой на информацию МВД. Статья, по которой журналисты объявлены в розыск, неизвестна. Ранее российские военкоры опубликовали кадры с одной из четырех попыток прорыва украинских войск в Курскую область через границу Глушковского района. Российскими солдатами была уничтожена боевая машина и несколько единиц техники противника, отмечают «военкоры Русской весны». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье журналистов, незаконно проникших в Курскую область. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД. «Баттистини Стефани. 16 апреля 1977 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — приводят РИА Новости слова из базы. Издание также отмечает, похожие сводки есть и на других журналистов. Разыскиваются по уголовной статье журналист итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини, немецкой телерадиовещательной корпорации «Дойче велле» (Deutsche Welle, признана в РФ СМИ-иноагентом) Николаса Симона Коннолли и украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик, отмечают РИА Новости со ссылкой на информацию МВД. Статья, по которой журналисты объявлены в розыск, неизвестна. Ранее российские военкоры опубликовали кадры с одной из четырех попыток прорыва украинских войск в Курскую область через границу Глушковского района. Российскими солдатами была уничтожена боевая машина и несколько единиц техники противника, отмечают «военкоры Русской весны».