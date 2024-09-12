12 сентября 2024

На Камчатке после крушения Ми-8 уволили главу авиакомпании «Витязь-аэро»

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Вертолет Ми-28. Stock, вертолет, ми-28уб
Крушение Ми-8 произошло 31 августа Фото:
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В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец

В связи с крушением вертолета Ми-8 на Камчатке уволен гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро». Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов.

«Генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин уволен со своего поста. Также принято решение о снятии с должности заместителя генерального директора по летной работе Задирея Дмитрия Александровича», — передает слова Солодова пресс-служба правительства. Он также отметил необходимость принятия мер для предотвращения «подобных трагедий» в будущем.

31 августа в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Позже стало известно, что крушение судна произошло из-за столкновения с сопкой. На борту находилось 22 человека.

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В связи с крушением вертолета Ми-8 на Камчатке уволен гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро». Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов. «Генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин уволен со своего поста. Также принято решение о снятии с должности заместителя генерального директора по летной работе Задирея Дмитрия Александровича», — передает слова Солодова пресс-служба правительства. Он также отметил необходимость принятия мер для предотвращения «подобных трагедий» в будущем. 31 августа в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Позже стало известно, что крушение судна произошло из-за столкновения с сопкой. На борту находилось 22 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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