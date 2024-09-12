На Камчатке после крушения Ми-8 уволили главу авиакомпании «Витязь-аэро»

13 сентября 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

Крушение Ми-8 произошло 31 августа Фото: Минобороны России новость из сюжета В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец В связи с крушением вертолета Ми-8 на Камчатке уволен гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро». Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов. «Генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин уволен со своего поста. Также принято решение о снятии с должности заместителя генерального директора по летной работе Задирея Дмитрия Александровича», — передает слова Солодова пресс-служба правительства. Он также отметил необходимость принятия мер для предотвращения «подобных трагедий» в будущем. 31 августа в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Позже стало известно, что крушение судна произошло из-за столкновения с сопкой. На борту находилось 22 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с крушением вертолета Ми-8 на Камчатке уволен гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро». Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов. «Генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин уволен со своего поста. Также принято решение о снятии с должности заместителя генерального директора по летной работе Задирея Дмитрия Александровича», — передает слова Солодова пресс-служба правительства. Он также отметил необходимость принятия мер для предотвращения «подобных трагедий» в будущем. 31 августа в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Позже стало известно, что крушение судна произошло из-за столкновения с сопкой. На борту находилось 22 человека.