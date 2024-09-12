На Камчатке после крушения Ми-8 уволили главу авиакомпании «Витязь-аэро»

В связи с крушением вертолета Ми-8 на Камчатке уволен гендиректор авиакомпании «Витязь-Аэро». Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов.
«Генеральный директор авиакомпании Виктор Сиротин уволен со своего поста. Также принято решение о снятии с должности заместителя генерального директора по летной работе Задирея Дмитрия Александровича», — передает слова Солодова пресс-служба правительства. Он также отметил необходимость принятия мер для предотвращения «подобных трагедий» в будущем.
31 августа в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Позже стало известно, что крушение судна произошло из-за столкновения с сопкой. На борту находилось 22 человека.
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