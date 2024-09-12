В Британии ответили Путину на предупреждение о конфликте с Россией

Стармер: Британия не ищет конфликта с Россией

13 сентября 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин резко отреагировал на решение Британии ударить по РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, прокомментировал утверждения президента России Владимира Путина о возможном прямом участии НАТО в конфликте на Украине в случае снятия ограничений на удары ВСУ по территории РФ. Об этом сообщает британское издание The Guardian. По его словам, Британия не ищет конфликта с РФ, но Украина имеет право на самооборону. «Британия не ищет конфликта. Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Украина имеет право на самооборону», — заявил Стармер, направляясь в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, согласно публикации The Guardian. Премьер-министр Великобритании также отметил, что в предстоящие недели и месяцы на Украине и Ближнем Востоке могут произойти значимые события, требующие принятия важных тактических решений. Ранее Британия разрешила ВСУ ударять по территориям России своими ракетами. В ответ на это Путин заявил, что удары западным оружием вглубь России будут означать вступление ЕС, НАТО и США в войну с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, прокомментировал утверждения президента России Владимира Путина о возможном прямом участии НАТО в конфликте на Украине в случае снятия ограничений на удары ВСУ по территории РФ. Об этом сообщает британское издание The Guardian. По его словам, Британия не ищет конфликта с РФ, но Украина имеет право на самооборону. «Британия не ищет конфликта. Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Украина имеет право на самооборону», — заявил Стармер, направляясь в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, согласно публикации The Guardian. Премьер-министр Великобритании также отметил, что в предстоящие недели и месяцы на Украине и Ближнем Востоке могут произойти значимые события, требующие принятия важных тактических решений. Ранее Британия разрешила ВСУ ударять по территориям России своими ракетами. В ответ на это Путин заявил, что удары западным оружием вглубь России будут означать вступление ЕС, НАТО и США в войну с РФ.