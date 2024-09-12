12 сентября 2024

В Британии ответили Путину на предупреждение о конфликте с Россией

Стармер: Британия не ищет конфликта с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин резко отреагировал на решение Британии ударить по РФ Фото:

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, прокомментировал утверждения президента России Владимира Путина о возможном прямом участии НАТО в конфликте на Украине в случае снятия ограничений на удары ВСУ по территории РФ. Об этом сообщает британское издание The Guardian. По его словам, Британия не ищет конфликта с РФ, но Украина имеет право на самооборону.

«Британия не ищет конфликта. Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Украина имеет право на самооборону», — заявил Стармер, направляясь в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, согласно публикации The Guardian. Премьер-министр Великобритании также отметил, что в предстоящие недели и месяцы на Украине и Ближнем Востоке могут произойти значимые события, требующие принятия важных тактических решений.

Ранее Британия разрешила ВСУ ударять по территориям России своими ракетами. В ответ на это Путин заявил, что удары западным оружием вглубь России будут означать вступление ЕС, НАТО и США в войну с РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, прокомментировал утверждения президента России Владимира Путина о возможном прямом участии НАТО в конфликте на Украине в случае снятия ограничений на удары ВСУ по территории РФ. Об этом сообщает британское издание The Guardian. По его словам, Британия не ищет конфликта с РФ, но Украина имеет право на самооборону. «Британия не ищет конфликта. Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Украина имеет право на самооборону», — заявил Стармер, направляясь в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, согласно публикации The Guardian. Премьер-министр Великобритании также отметил, что в предстоящие недели и месяцы на Украине и Ближнем Востоке могут произойти значимые события, требующие принятия важных тактических решений. Ранее Британия разрешила ВСУ ударять по территориям России своими ракетами. В ответ на это Путин заявил, что удары западным оружием вглубь России будут означать вступление ЕС, НАТО и США в войну с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...