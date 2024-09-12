Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова

13 сентября 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 23 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Басманный суд Москвы наложил арест на имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги на сумму свыше 100 миллионов рублей. Это решение было принято в рамках расследования дела о получении взятки, как следует из материалов дела. «Судебное постановление включает в себя арест трех квартир в Москве, трех автомобилей и одного машиноместа», — передает информацию РИА Новости. Уточняется, что часть арестованного имущества зарегистрировано на супругу Сахарова. Недвижимость находится в различных жилых комплексах на западе столицы, а площадь каждой квартиры составляет приблизительно от 63 до 66 квадратных метров. Кроме того, в одном из ЖК на проспекте Вернадского арестовано машиноместо. Среди автомобилей — Zeekr 001 прошлого года выпуска, стоимость которого по данным рынка оценивается в около семи миллионов рублей. Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 23 млн рублей. Московский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги на сумму свыше 100 миллионов рублей. Это решение было принято в рамках расследования дела о получении взятки, как следует из материалов дела. «Судебное постановление включает в себя арест трех квартир в Москве, трех автомобилей и одного машиноместа», — передает информацию РИА Новости. Уточняется, что часть арестованного имущества зарегистрировано на супругу Сахарова. Недвижимость находится в различных жилых комплексах на западе столицы, а площадь каждой квартиры составляет приблизительно от 63 до 66 квадратных метров. Кроме того, в одном из ЖК на проспекте Вернадского арестовано машиноместо. Среди автомобилей — Zeekr 001 прошлого года выпуска, стоимость которого по данным рынка оценивается в около семи миллионов рублей. Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 23 млн рублей. Московский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2024 года.