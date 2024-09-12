12 сентября 2024

Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова

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Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 23 млн рублей Фото:

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги на сумму свыше 100 миллионов рублей. Это решение было принято в рамках расследования дела о получении взятки, как следует из материалов дела.

«Судебное постановление включает в себя арест трех квартир в Москве, трех автомобилей и одного машиноместа», — передает информацию РИА Новости. Уточняется, что часть арестованного имущества зарегистрировано на супругу Сахарова.

Недвижимость находится в различных жилых комплексах на западе столицы, а площадь каждой квартиры составляет приблизительно от 63 до 66 квадратных метров. Кроме того, в одном из ЖК на проспекте Вернадского арестовано машиноместо. Среди автомобилей — Zeekr 001 прошлого года выпуска, стоимость которого по данным рынка оценивается в около семи миллионов рублей.

Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 23 млн рублей. Московский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2024 года.

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Басманный суд Москвы наложил арест на имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги на сумму свыше 100 миллионов рублей. Это решение было принято в рамках расследования дела о получении взятки, как следует из материалов дела. «Судебное постановление включает в себя арест трех квартир в Москве, трех автомобилей и одного машиноместа», — передает информацию РИА Новости. Уточняется, что часть арестованного имущества зарегистрировано на супругу Сахарова. Недвижимость находится в различных жилых комплексах на западе столицы, а площадь каждой квартиры составляет приблизительно от 63 до 66 квадратных метров. Кроме того, в одном из ЖК на проспекте Вернадского арестовано машиноместо. Среди автомобилей — Zeekr 001 прошлого года выпуска, стоимость которого по данным рынка оценивается в около семи миллионов рублей. Сахаров обвиняется в получении взятки в размере 23 млн рублей. Московский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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