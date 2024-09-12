Пассажирка «Уральских авиалиний» впервые поделилась подробностями посадки в пшеничном поле

После аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле борт задымился

13 сентября 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Пассажирка отметила профессионализм экипажа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Пассажирка самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле под Новосибирском, впервые поделилась подробностями о том, что происходило на борту, когда пилоты судна совершали аварийную посадку. В интервью YouTube-каналу «Поток Al» Алина Захарченко рассказала про сплоченных бортпроводников и задымлении на судне. «Нам не сказали, где мы будем садиться. Экипаж объявил, что сейчас будет экстренная эвакуация, приступив нас готовить к ней. Однако нам не сказали, где это будет. Говорили, как группироваться и за что держаться. Бортпроводники до последнего ходили по рядам и помогали пассажирам», — сказала девушка. По ее словам, посадка получилась мягкой, но в момент, когда все начали хлопать и радоваться, в самолете появился дым. «Бортпроводники громко кричали: „Бегите скорее!“» — описала Захарченко финал экстренной посадки, отметив профессионализм экипажа. Самолет сел под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Он направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Обошлось без пострадавших. После ЧП первый пилот судна Сергей Белов уволился, написав заявление по собственному желанию. Второго летчика Эдуарда Семенова отстранили от полетов. Он устроился такситом и параллельно подрабатывает грузчиком. Однако мужчина намерен пройти все процедуры по восстановлению в должности и снова летать. Инженерно-технический авиакомпании приступил к демонтажу деталей самолета, оставшегося в поле, спустя год после ЧП. Конец работ запланирован на декабрь 2024-го. Подробнее об истории самолета и его судьбе — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирка самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле под Новосибирском, впервые поделилась подробностями о том, что происходило на борту, когда пилоты судна совершали аварийную посадку. В интервью YouTube-каналу «Поток Al» Алина Захарченко рассказала про сплоченных бортпроводников и задымлении на судне. «Нам не сказали, где мы будем садиться. Экипаж объявил, что сейчас будет экстренная эвакуация, приступив нас готовить к ней. Однако нам не сказали, где это будет. Говорили, как группироваться и за что держаться. Бортпроводники до последнего ходили по рядам и помогали пассажирам», — сказала девушка. По ее словам, посадка получилась мягкой, но в момент, когда все начали хлопать и радоваться, в самолете появился дым. «Бортпроводники громко кричали: „Бегите скорее!“» — описала Захарченко финал экстренной посадки, отметив профессионализм экипажа. Самолет сел под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Он направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Обошлось без пострадавших. После ЧП первый пилот судна Сергей Белов уволился, написав заявление по собственному желанию. Второго летчика Эдуарда Семенова отстранили от полетов. Он устроился такситом и параллельно подрабатывает грузчиком. Однако мужчина намерен пройти все процедуры по восстановлению в должности и снова летать. Инженерно-технический авиакомпании приступил к демонтажу деталей самолета, оставшегося в поле, спустя год после ЧП. Конец работ запланирован на декабрь 2024-го. Подробнее об истории самолета и его судьбе — в сюжете URA.RU.