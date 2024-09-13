Блогер Реутов избежал ареста за оскорбление украинца в Екатеринбурге

13 сентября 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Решение приняла судья Октябрьского райсуда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал блогера Виталия Реутова, который оскорбил украинца на улицах города. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Ему грозил арест за мелкое хулиганство. Суд назначил ему штраф в размере 500 рублей. Скандал вокруг Реутова развернулся в середине августа, когда он, стоя на Porcshe с пивом возле торгового центра «Антей», оскорблял украинцев. Когда один из прохожих, заявил, что является «хохлом», Виталий подошел и ударил его локтем. После этого блогер сказал, что его спровоцировали. Кроме того, по словам Реутова, против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Эпизод с ударом прохожего в административном деле не значится. Накануне URA.RU писало, что Реутов покинул Екатеринбург. Об этом он сообщил в своих соцсетях, отметив, что пребывает в Челябинске. После этого депутат свердловского заксо Алексей Свалов попросил шефа областного ГУ МВД Александра Мешкова начать проверку по факту побега блогера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал блогера Виталия Реутова, который оскорбил украинца на улицах города. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. Ему грозил арест за мелкое хулиганство. Суд назначил ему штраф в размере 500 рублей. Скандал вокруг Реутова развернулся в середине августа, когда он, стоя на Porcshe с пивом возле торгового центра «Антей», оскорблял украинцев. Когда один из прохожих, заявил, что является «хохлом», Виталий подошел и ударил его локтем. После этого блогер сказал, что его спровоцировали. Кроме того, по словам Реутова, против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Эпизод с ударом прохожего в административном деле не значится. Накануне URA.RU писало, что Реутов покинул Екатеринбург. Об этом он сообщил в своих соцсетях, отметив, что пребывает в Челябинске. После этого депутат свердловского заксо Алексей Свалов попросил шефа областного ГУ МВД Александра Мешкова начать проверку по факту побега блогера.