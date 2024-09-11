Оскорблявший украинцев блогер сбежал из Екатеринбурга на своем Porsche. Скрин

11 сентября 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Блогер 10 сентября уехал в Челябинск (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Блогер Виталий Реутов, который избил мужчину в центре Екатеринбурга за то, что тот назвал себя «хохлом», сбежал из уральской столицы на своем Porsche Panamera. Мужчина скрылся после того, как на него завели уголовное дело. По последним данным, 10 сентября он находился в Челябинске. Об этом рассказал сам блогер в своем telegram-канале. «Родня, канал „на пузе“ до неизвестного времени. Не теряйте меня. Возможно, канал будет удален. В ближайшее время меня должны арестовать. Сейчас за каждое видео меня дергают и выписывают штрафы», — сказал Реутов, отметив, что по-прежнему негативно относится к украинцам. Блогеру вменили 213 статью УК РФ (хулиганство). Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, который указал на выходки блогера, обратился к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Александру Мешкову и облпрокурору Борису Крылову, попросив начать проверку по факту побега Реутова. «Прошу учесть, что рядом с Челябинском находится госграница с Казахстаном», — отметил депутат в своем telegram-канале. Скандал вокруг Виталия Реутова развернулся после того, как он, стоя на Porcshe возле ТЦ «Антей» с бутылкой пива в руках, кричал: «хохлы — ***». Когда один из прохожих заявил, что является «хохлом», тот подошел и ударил его с локтя. Сам блогер, комментируя свое поведение, говорил, что его спровоцировали. Позже официальный представитель ЧВК «Вагнер», участник СВО Иван Гагарин предложил блогеру отправиться на фронт. telegram-канал «Кто по жизни» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Виталий Реутов, который избил мужчину в центре Екатеринбурга за то, что тот назвал себя «хохлом», сбежал из уральской столицы на своем Porsche Panamera. Мужчина скрылся после того, как на него завели уголовное дело. По последним данным, 10 сентября он находился в Челябинске. Об этом рассказал сам блогер в своем telegram-канале. «Родня, канал „на пузе“ до неизвестного времени. Не теряйте меня. Возможно, канал будет удален. В ближайшее время меня должны арестовать. Сейчас за каждое видео меня дергают и выписывают штрафы», — сказал Реутов, отметив, что по-прежнему негативно относится к украинцам. Блогеру вменили 213 статью УК РФ (хулиганство). Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, который указал на выходки блогера, обратился к начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Александру Мешкову и облпрокурору Борису Крылову, попросив начать проверку по факту побега Реутова. «Прошу учесть, что рядом с Челябинском находится госграница с Казахстаном», — отметил депутат в своем telegram-канале. Скандал вокруг Виталия Реутова развернулся после того, как он, стоя на Porcshe возле ТЦ «Антей» с бутылкой пива в руках, кричал: «хохлы — ***». Когда один из прохожих заявил, что является «хохлом», тот подошел и ударил его с локтя. Сам блогер, комментируя свое поведение, говорил, что его спровоцировали. Позже официальный представитель ЧВК «Вагнер», участник СВО Иван Гагарин предложил блогеру отправиться на фронт.