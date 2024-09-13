Песков объяснил слова Путина о последствиях ударов дальнобойным оружием

Песков: заявление Путина об ударах ракетами по РФ не допускает двойных прочтений
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заявление лидера РФ Владимира Путина достигло адресатов на Западе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заявление лидера РФ Владимира Путина достигло адресатов на Западе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото:

Заявление лидера РФ Владимира Путина о последствиях ударов дальнобойными ракетами по территории России очень важно, оно не допускает двойных прочтений и точно достигло адресатов на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важно. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает двойных прочтений. У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — сообщил Дмитрий Песков во время концеренц-колла.

Ранее Путин заявил о том, что разрешение Киеву на нанесение ударов ракетами вглубь России будет означать, что НАТО вступили в войну с РФ. В этом случае Москва будет принимать решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

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Заявление лидера РФ Владимира Путина о последствиях ударов дальнобойными ракетами по территории России очень важно, оно не допускает двойных прочтений и точно достигло адресатов на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важно. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает двойных прочтений. У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов», — сообщил Дмитрий Песков во время концеренц-колла. Ранее Путин заявил о том, что разрешение Киеву на нанесение ударов ракетами вглубь России будет означать, что НАТО вступили в войну с РФ. В этом случае Москва будет принимать решения исходя из тех угроз, которые будут создаваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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