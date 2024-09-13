На глазах у плененного под Курском свердловского срочника расстреляли друга

14 сентября 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Солдаты прошли реабилитацию и возвращаются к службе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ На глазах у солдата из города Туринск (Свердловская область) Максима Е., который пробыл в плену в Курской области 18 дней, украинские военные расстреляли его друга, тоже срочника. О подробностях атаки Украины на территорию РФ URA.RU рассказала мама военного, Виктория. «Сын только недавно начал мне постепенно рассказывать о том, что ему пришлось пережить в плену — и то не все. Самым страшным потрясением для него стала гибель друга Романа. Насколько я поняла, этот мальчик предпринял попытку к бегству. И его застрелили в спину», — рассказала Виктория. Она добавила, что, вспоминая об этом, ее сын не может сдержать слез. Парень признался маме, что страшная картина до сих пор стоит у него перед глазами. Новость по теме «Думала, что не переживу»: как свердловчанка ждала сына из украинского плена. Фото Вторым испытанием для Максима стало то, что украинские военные заставили его с товарищами собирать тела противника, который понес потери во время вторжения. «Там ведь наши мальчики не просто сдались, там самооборона была, срочники начинали стрелять. Но силы противника превосходили их силы», — говорит Виктория. Ее сын пробыл в плену 18 дней. Первое время его с сослуживцами держали в подвале без еды и воды. Спустя неделю пленных перевезли в тюрьму. «Там их уже кормили, потому что туда приезжали представители Красного Креста», — уточняет мама свердловского срочника. Агентство рассказывало, как ВСУ вышло с женщиной на связь и какие предъявило требования. После обмена военнопленными 115 российских солдат вернулись домой, среди них и Максим. Он провел в подмосковном санатории три недели, в ближайшее время он вернется в воинскую часть в Брянской области, чтобы дослужить. После освобождения Виктория не видела сына, но на связи с ним. Она уверяет, что парень уже оправился от потрясения и настроен позитивно. «Говорит, что больно только от одного — что парней не вернуть», — сказала мать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На глазах у солдата из города Туринск (Свердловская область) Максима Е., который пробыл в плену в Курской области 18 дней, украинские военные расстреляли его друга, тоже срочника. О подробностях атаки Украины на территорию РФ URA.RU рассказала мама военного, Виктория. «Сын только недавно начал мне постепенно рассказывать о том, что ему пришлось пережить в плену — и то не все. Самым страшным потрясением для него стала гибель друга Романа. Насколько я поняла, этот мальчик предпринял попытку к бегству. И его застрелили в спину», — рассказала Виктория. Она добавила, что, вспоминая об этом, ее сын не может сдержать слез. Парень признался маме, что страшная картина до сих пор стоит у него перед глазами. Вторым испытанием для Максима стало то, что украинские военные заставили его с товарищами собирать тела противника, который понес потери во время вторжения. «Там ведь наши мальчики не просто сдались, там самооборона была, срочники начинали стрелять. Но силы противника превосходили их силы», — говорит Виктория. Ее сын пробыл в плену 18 дней. Первое время его с сослуживцами держали в подвале без еды и воды. Спустя неделю пленных перевезли в тюрьму. «Там их уже кормили, потому что туда приезжали представители Красного Креста», — уточняет мама свердловского срочника. Агентство рассказывало, как ВСУ вышло с женщиной на связь и какие предъявило требования. После обмена военнопленными 115 российских солдат вернулись домой, среди них и Максим. Он провел в подмосковном санатории три недели, в ближайшее время он вернется в воинскую часть в Брянской области, чтобы дослужить. После освобождения Виктория не видела сына, но на связи с ним. Она уверяет, что парень уже оправился от потрясения и настроен позитивно. «Говорит, что больно только от одного — что парней не вернуть», — сказала мать.