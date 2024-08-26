«Думала, что не переживу»: как свердловчанка ждала сына из украинского плена. Фото

ВСУ сообщили жительнице Туринска, что ее сын в плену под Курском

26 августа 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Парень вернулся в числе прочих 115 солдат — живой и невредимый (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Мама солдата-срочника из свердловского города Туринска, попавшего под Курском в плен ВСУ, 18 дней прожила в страшном напряжении, ожидая вестей от сына. Виктория рассказала URA.RU о том, как узнала, что ребенок в руках украинских военных, и что помогало ей справиться с мучительным ожиданием. Своего сына Виктория называет «маминым». Они с Максимом очень близки, и не было дня, чтобы они не выходили друг с другом на связь. И когда 5 и 6 августа парень не позвонил и не написал, сердце матери почувствовало неладное. «Седьмого августа вечером мне поступил звонок в telegram-канале. Вызов был пропущен, потому что я была в огороде. А потом домой зашла, увидела уже голосовое сообщение. Там сын, Максим мой, типа: „Мам, возьми трубку“», — вспоминает Виктория. Следом тут же раздался звонок. Это снова был Максим, он сказал: «Мамуль, ты не переживай, с тобой сейчас будут разговаривать». И передал трубку. Неизвестные были вежливы: «Вы не переживайте, ваш ребенок в плену у украинских военных. Мы сейчас вам дадим с ним поговорить, даже включим видеосвязь, чтобы вы увидели своего ребенка». И они на несколько секунд включили видео. О пленении сына Виктория узнала от него самого Фото предоставлено матерью военнослужащего «Там был мой Максим. Зареванный, это было видно. Говорит: «Мама, я в плену». И все, они тут же снова вернулись в разговор. Я со слезами в ужасе спрашиваю: «Что вы хотите?» — вспоминает свердловчанка. Украинцы попросили мать написать плакат, что ее сын в плену, и отправить фото им. Далее их требования начали расти, и Виктория не подчинилась. Она решила просто ждать. «Ходила в церковь, молилась. Кроме Максима, у меня еще четверо детей: старший сын и трое младших, годовалая внучка. Скорее всего то, что маленькие были рядом, помогло мне. 14-летний сын не отходил от меня ни на шаг, потому что я сказала: без Максима жить не буду. Это было невыносимо! Если честно, я думала, что просто не переживу все это», — вспоминает Виктория. Она написала девять обращений в разные инстанции, дозвонилась до Красного креста, где ей помогли: белорусские корреспонденты съездили в Курскую область, нашли там Максима и передали матери от него сообщение. Одновременно семья мониторила украинские telegram-каналы, и на многих видео им попадался Максим. Это давало надежду, и она оправдалась. 24 августа пришла весть, что 115 российских военнопленных вернули домой, среди них был и свердловский солдат. Он и тут попал на видео Минобороны: многие каналы облетели кадры, на которых парень в красной футболке звонит своей маме. «Наши ребята нас встретили уже, кормят, все дела. Я живой-здоровый, мама», — успокаивает солдат. Больше пока на связь он не выходил, однако омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила URA.RU, что солдаты сейчас находятся в Подмосковье. Виктория очень надеется, что сына отпустят в отпуск в Туринск, и она сможет его обнять. «Всем мамочкам терпения, пусть все мальчики вернутся домой», — пожелала женщина. Сейчас парень уже в безопасности Фото: скрин с видео Минобороны РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама солдата-срочника из свердловского города Туринска, попавшего под Курском в плен ВСУ, 18 дней прожила в страшном напряжении, ожидая вестей от сына. Виктория рассказала URA.RU о том, как узнала, что ребенок в руках украинских военных, и что помогало ей справиться с мучительным ожиданием. Своего сына Виктория называет «маминым». Они с Максимом очень близки, и не было дня, чтобы они не выходили друг с другом на связь. И когда 5 и 6 августа парень не позвонил и не написал, сердце матери почувствовало неладное. «Седьмого августа вечером мне поступил звонок в telegram-канале. Вызов был пропущен, потому что я была в огороде. А потом домой зашла, увидела уже голосовое сообщение. Там сын, Максим мой, типа: „Мам, возьми трубку“», — вспоминает Виктория. Следом тут же раздался звонок. Это снова был Максим, он сказал: «Мамуль, ты не переживай, с тобой сейчас будут разговаривать». И передал трубку. Неизвестные были вежливы: «Вы не переживайте, ваш ребенок в плену у украинских военных. Мы сейчас вам дадим с ним поговорить, даже включим видеосвязь, чтобы вы увидели своего ребенка». И они на несколько секунд включили видео. «Там был мой Максим. Зареванный, это было видно. Говорит: «Мама, я в плену». И все, они тут же снова вернулись в разговор. Я со слезами в ужасе спрашиваю: «Что вы хотите?» — вспоминает свердловчанка. Украинцы попросили мать написать плакат, что ее сын в плену, и отправить фото им. Далее их требования начали расти, и Виктория не подчинилась. Она решила просто ждать. «Ходила в церковь, молилась. Кроме Максима, у меня еще четверо детей: старший сын и трое младших, годовалая внучка. Скорее всего то, что маленькие были рядом, помогло мне. 14-летний сын не отходил от меня ни на шаг, потому что я сказала: без Максима жить не буду. Это было невыносимо! Если честно, я думала, что просто не переживу все это», — вспоминает Виктория. Она написала девять обращений в разные инстанции, дозвонилась до Красного креста, где ей помогли: белорусские корреспонденты съездили в Курскую область, нашли там Максима и передали матери от него сообщение. Одновременно семья мониторила украинские telegram-каналы, и на многих видео им попадался Максим. Это давало надежду, и она оправдалась. 24 августа пришла весть, что 115 российских военнопленных вернули домой, среди них был и свердловский солдат. Он и тут попал на видео Минобороны: многие каналы облетели кадры, на которых парень в красной футболке звонит своей маме. «Наши ребята нас встретили уже, кормят, все дела. Я живой-здоровый, мама», — успокаивает солдат. Больше пока на связь он не выходил, однако омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила URA.RU, что солдаты сейчас находятся в Подмосковье. Виктория очень надеется, что сына отпустят в отпуск в Туринск, и она сможет его обнять. «Всем мамочкам терпения, пусть все мальчики вернутся домой», — пожелала женщина.