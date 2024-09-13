Поддубный хочет познакомиться с людьми, спасшими его под Курском

13 сентября 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Евгений Поддубный хочет пожать руку тем, кто его спас в Курской области Фото: Алексей Майшев \ РИА Новости новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выразил желание встретиться и поблагодарить людей, которые спасли его жизнь в Курской области. Он признался, что не помнит тех, кто помог ему во время эвакуации, но хочет лично пожать им руку. «Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. <…> Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо», — сказал Поддубный на встрече с представителями медиа и медицинского сообщества. Его слова передает РИА Новости. Военкор также выразил благодарность врачам за их профессионализм и добросердечное отношение к нему и другим раненым. Корреспондента выписали из НИИ имени Склифосовского сегодня, 13 августа. Евгений Поддубный был ранен в Курской области 7 августа. На его машину совершил атаку украинский дрон. Военкор получил тяжелые травмы, но благодаря помощи прохожих ему удалось добраться до больницы, после чего его перевезли на лечение в Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выразил желание встретиться и поблагодарить людей, которые спасли его жизнь в Курской области. Он признался, что не помнит тех, кто помог ему во время эвакуации, но хочет лично пожать им руку. «Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. <…> Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо», — сказал Поддубный на встрече с представителями медиа и медицинского сообщества. Его слова передает РИА Новости. Военкор также выразил благодарность врачам за их профессионализм и добросердечное отношение к нему и другим раненым. Корреспондента выписали из НИИ имени Склифосовского сегодня, 13 августа. Евгений Поддубный был ранен в Курской области 7 августа. На его машину совершил атаку украинский дрон. Военкор получил тяжелые травмы, но благодаря помощи прохожих ему удалось добраться до больницы, после чего его перевезли на лечение в Москву.