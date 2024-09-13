Поддубный хочет познакомиться с людьми, спасшими его под Курском

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Евгений Поддубный хочет пожать руку тем, кто его спас в Курской области Фото:
новость из сюжета
Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выразил желание встретиться и поблагодарить людей, которые спасли его жизнь в Курской области. Он признался, что не помнит тех, кто помог ему во время эвакуации, но хочет лично пожать им руку.

«Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. <…> Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо», — сказал Поддубный на встрече с представителями медиа и медицинского сообщества. Его слова передает РИА Новости.

Военкор также выразил благодарность врачам за их профессионализм и добросердечное отношение к нему и другим раненым. Корреспондента выписали из НИИ имени Склифосовского сегодня, 13 августа.

Евгений Поддубный был ранен в Курской области 7 августа. На его машину совершил атаку украинский дрон. Военкор получил тяжелые травмы, но благодаря помощи прохожих ему удалось добраться до больницы, после чего его перевезли на лечение в Москву.

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Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выразил желание встретиться и поблагодарить людей, которые спасли его жизнь в Курской области. Он признался, что не помнит тех, кто помог ему во время эвакуации, но хочет лично пожать им руку. «Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. <…> Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо», — сказал Поддубный на встрече с представителями медиа и медицинского сообщества. Его слова передает РИА Новости. Военкор также выразил благодарность врачам за их профессионализм и добросердечное отношение к нему и другим раненым. Корреспондента выписали из НИИ имени Склифосовского сегодня, 13 августа. Евгений Поддубный был ранен в Курской области 7 августа. На его машину совершил атаку украинский дрон. Военкор получил тяжелые травмы, но благодаря помощи прохожих ему удалось добраться до больницы, после чего его перевезли на лечение в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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