Мачеху челябинской истерзанной девочки, изъятой из семьи, отправили в СИЗО

Ленинский райсуд Челябинска 30 января отправил в СИЗО мачеху школьницы, которую всю в шрамах забрали из семьи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта», — уточнили в пресс-службе. В СИЗО женщина проведет два месяца.
По данным издания «74.ру», в отношении челябинки заведено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) — это лишение свободы от трех до семи лет. В пресс-службе прокуратуры региона изданию также пояснили, что подросток боится мачехи и не хочет с ней жить.
Девочку забрали из семьи после ее жалоб на регулярные побои. На ее теле обнаружили множество шрамов. Школьницу поместили в социально-реабилитационный центр. Отец отрицает издевательства над ребенком, обвиняя ее в причинении вреда самой себе.
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