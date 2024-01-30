Мачеху челябинской истерзанной девочки, изъятой из семьи, отправили в СИЗО

30 января 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Челябинку заключили под стражу на два месяца (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ленинский райсуд Челябинска 30 января отправил в СИЗО мачеху школьницы, которую всю в шрамах забрали из семьи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта», — уточнили в пресс-службе. В СИЗО женщина проведет два месяца. По данным издания «74.ру», в отношении челябинки заведено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) — это лишение свободы от трех до семи лет. В пресс-службе прокуратуры региона изданию также пояснили, что подросток боится мачехи и не хочет с ней жить. Девочку забрали из семьи после ее жалоб на регулярные побои. На ее теле обнаружили множество шрамов. Школьницу поместили в социально-реабилитационный центр. Отец отрицает издевательства над ребенком, обвиняя ее в причинении вреда самой себе.

Ленинский райсуд Челябинска 30 января отправил в СИЗО мачеху школьницы, которую всю в шрамах забрали из семьи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта», — уточнили в пресс-службе. В СИЗО женщина проведет два месяца. По данным издания «74.ру», в отношении челябинки заведено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) — это лишение свободы от трех до семи лет. В пресс-службе прокуратуры региона изданию также пояснили, что подросток боится мачехи и не хочет с ней жить. Девочку забрали из семьи после ее жалоб на регулярные побои. На ее теле обнаружили множество шрамов. Школьницу поместили в социально-реабилитационный центр. Отец отрицает издевательства над ребенком, обвиняя ее в причинении вреда самой себе.