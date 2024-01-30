Мачеху челябинской истерзанной девочки, изъятой из семьи, отправили в СИЗО

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Челябинку заключили под стражу на два месяца (архивное фото) Фото:

Ленинский райсуд Челябинска 30 января отправил в СИЗО мачеху школьницы, которую всю в шрамах забрали из семьи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта», — уточнили в пресс-службе. В СИЗО женщина проведет два месяца.

По данным издания «74.ру», в отношении челябинки заведено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) — это лишение свободы от трех до семи лет. В пресс-службе прокуратуры региона изданию также пояснили, что подросток боится мачехи и не хочет с ней жить.

Девочку забрали из семьи после ее жалоб на регулярные побои. На ее теле обнаружили множество шрамов. Школьницу поместили в социально-реабилитационный центр. Отец отрицает издевательства над ребенком, обвиняя ее в причинении вреда самой себе.

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Ленинский райсуд Челябинска 30 января отправил в СИЗО мачеху школьницы, которую всю в шрамах забрали из семьи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта», — уточнили в пресс-службе. В СИЗО женщина проведет два месяца. По данным издания «74.ру», в отношении челябинки заведено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) — это лишение свободы от трех до семи лет. В пресс-службе прокуратуры региона изданию также пояснили, что подросток боится мачехи и не хочет с ней жить. Девочку забрали из семьи после ее жалоб на регулярные побои. На ее теле обнаружили множество шрамов. Школьницу поместили в социально-реабилитационный центр. Отец отрицает издевательства над ребенком, обвиняя ее в причинении вреда самой себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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