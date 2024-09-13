Главный парк Екатеринбурга пошел на уступку в битве с прокуратурой за миллионы

Парк Маяковского в Екатеринбурге поменяет правила торговли

14 сентября 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Теперь «агентов» будут выбирать чуть более открыто Фото: Анна Майорова © URA.RU Несмотря на промежуточную победу в судах с прокуратурой, которая требует расторгнуть контракты с торговцами едой и развлечениями, дирекция парка Маяковского (Екатеринбург) пошла на уступки. Теперь «агентов» будут выбирать более прозрачно, на конкурсных условиях. На это указывает сообщение в telegram-канале ЦПКиО. «Объявляем конкурс на участие в фудкорте парка Маяковского и катка „Северное сияние“ на ближайший зимний сезон. Готовите лучшие хот-доги города? У вас самый вкусный глинтвейн? Печете самые аппетитные блинчики? Пусть в этом убедятся все посетители парка», — говорится в посте. Заявки рассмотрит экспертная комиссия. В нее входят три представителя набсовета парка, директор ЦПКиО Павел Зубакин, начальник городского управления культуры Илья Марков, а также чиновники из департамента мэрии по уличной торговле. По итогам конкурса с победителями заключат договоры, и они смогут работать в парке с октября 2024 года по апрель 2025-го. Как сообщало URA.RU, в декабре 2023-го прокуратура подала 11 исков к парку и предпринимателям. Ведомству не понравилось, что уличные торговцы платят напрямую ЦПКиО, а не в городской бюджет, как все остальные. К такой схеме парк Маяковского прибегнул потому, что не может сдавать землю в аренду по закону. Она позволяет учреждению зарабатывать до 200 миллионов рублей в год, их тратят на развитие, не обременяя муниципальную казну. Движение пока есть по двум из 11 исков. Решения судов первой инстанции в пользу парка в начале августа устояли в апелляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на промежуточную победу в судах с прокуратурой, которая требует расторгнуть контракты с торговцами едой и развлечениями, дирекция парка Маяковского (Екатеринбург) пошла на уступки. Теперь «агентов» будут выбирать более прозрачно, на конкурсных условиях. На это указывает сообщение в telegram-канале ЦПКиО. «Объявляем конкурс на участие в фудкорте парка Маяковского и катка „Северное сияние“ на ближайший зимний сезон. Готовите лучшие хот-доги города? У вас самый вкусный глинтвейн? Печете самые аппетитные блинчики? Пусть в этом убедятся все посетители парка», — говорится в посте. Заявки рассмотрит экспертная комиссия. В нее входят три представителя набсовета парка, директор ЦПКиО Павел Зубакин, начальник городского управления культуры Илья Марков, а также чиновники из департамента мэрии по уличной торговле. По итогам конкурса с победителями заключат договоры, и они смогут работать в парке с октября 2024 года по апрель 2025-го. Как сообщало URA.RU, в декабре 2023-го прокуратура подала 11 исков к парку и предпринимателям. Ведомству не понравилось, что уличные торговцы платят напрямую ЦПКиО, а не в городской бюджет, как все остальные. К такой схеме парк Маяковского прибегнул потому, что не может сдавать землю в аренду по закону. Она позволяет учреждению зарабатывать до 200 миллионов рублей в год, их тратят на развитие, не обременяя муниципальную казну. Движение пока есть по двум из 11 исков. Решения судов первой инстанции в пользу парка в начале августа устояли в апелляции.