Главный парк Екатеринбурга побеждает прокуратуру в споре на сотни миллионов

Суд Перми встал на сторону ЦПКиО Екатеринбурга в споре с прокуратурой

06 августа 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

По словам Павла Зубакина, замечания прокуратуры дирекция парка учтет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского — главный парк Екатеринбурга — обыгрывает прокуратуру, которая ранее потребовала расторгнуть контракты с бизнесменами, которые торгуют в парке едой и развлечениями. Таковы итоги заседания в 17-м апелляционном суде Перми днем 6 августа. В декабре 2023 года прокуратура подала 11 исков к парку и предпринимателям. Ей не понравилось, что предприниматели платят не в городской бюджет, как все остальные уличные торговцы Екатеринбурга, а напрямую парку. Эта схема с так называемыми «агентскими» договорами была разработана несколько лет назад — из-за того, что ЦПКиО не может сдавать землю в аренду ввиду законодательных ограничений. Это объяснение прокуратуру не устроило, и она, обнаружив коррупционные риски, потребовала разорвать договоры, которые составляют основу успешной экономической модели парка, позволяют ему зарабатывать до 200 миллионов рублей ежегодно не обременять городской бюджет. На текущий момент есть движение лишь по двум искам, где соответчиками являются ООО «Хороший день», ИП Родичева Юлия Вадимовна (разорвать контракты с ними требует лично прокурор области Борис Крылов) и ИП Бушманова Людмила Анатольевна. Прокуратура обратилась в пермский суд, уступив в свердловском арбитраже. «Суд встал на нашу сторону. Апелляция утвердила два решения суда первой инстанции», — рассказал URA.RU директор ЦПКиО Павел Зубакин. По другим девяти искам свердловские судьи притаились — ждали, какая позиция будет у апелляционного суда. Ожидается, что рассмотрение девяти других исков возобновится в свердловском арбитраже в ближайшее время. «Несмотря на выигранное дело, мы крайне внимательно будем относиться к замечаниям надзорного ведомства, которые были выдвинуты по части процедуры выбора арендаторов. Существенно откорректируем работу в этом направлении. Счастливы, что осталась в силе юридическая форма нашего взаимодействия с партнерами, она нам позволяет финансировать собственное развитие», — пока осторожно комментирует Зубакин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского — главный парк Екатеринбурга — обыгрывает прокуратуру, которая ранее потребовала расторгнуть контракты с бизнесменами, которые торгуют в парке едой и развлечениями. Таковы итоги заседания в 17-м апелляционном суде Перми днем 6 августа. В декабре 2023 года прокуратура подала 11 исков к парку и предпринимателям. Ей не понравилось, что предприниматели платят не в городской бюджет, как все остальные уличные торговцы Екатеринбурга, а напрямую парку. Эта схема с так называемыми «агентскими» договорами была разработана несколько лет назад — из-за того, что ЦПКиО не может сдавать землю в аренду ввиду законодательных ограничений. Это объяснение прокуратуру не устроило, и она, обнаружив коррупционные риски, потребовала разорвать договоры, которые составляют основу успешной экономической модели парка, позволяют ему зарабатывать до 200 миллионов рублей ежегодно не обременять городской бюджет. На текущий момент есть движение лишь по двум искам, где соответчиками являются ООО «Хороший день», ИП Родичева Юлия Вадимовна (разорвать контракты с ними требует лично прокурор области Борис Крылов) и ИП Бушманова Людмила Анатольевна. Прокуратура обратилась в пермский суд, уступив в свердловском арбитраже. «Суд встал на нашу сторону. Апелляция утвердила два решения суда первой инстанции», — рассказал URA.RU директор ЦПКиО Павел Зубакин. По другим девяти искам свердловские судьи притаились — ждали, какая позиция будет у апелляционного суда. Ожидается, что рассмотрение девяти других исков возобновится в свердловском арбитраже в ближайшее время. «Несмотря на выигранное дело, мы крайне внимательно будем относиться к замечаниям надзорного ведомства, которые были выдвинуты по части процедуры выбора арендаторов. Существенно откорректируем работу в этом направлении. Счастливы, что осталась в силе юридическая форма нашего взаимодействия с партнерами, она нам позволяет финансировать собственное развитие», — пока осторожно комментирует Зубакин.