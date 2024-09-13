Прокуратура оспорит смягчение приговора мигранту-насильнику из Магнитогорска

После получения и изучения решения суда оно будет оспорено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура намерена обжаловать решение Челябинского облсуда о смягчении приговора таксисту-мигранту, который изнасиловал 16-летнюю дочь участника СВО в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, этот вопрос будет решен после получения и изучения определения суда.

«После получения и изучения апелляционного определения областного суда, которым изменен приговор первой инстанции, будет решен вопрос с обжалованием судебного решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. На внесение представления необходимо время.

В мае 2024 года мигрант был осужден на восемь лет строгого режима за изнасилование школьницы. В суде удалось доказать, что он, подвозя ее на такси, приставал к ней, предлагал провести время вместе. Но после отказа привез к себе домой, силой вытащил из машины, завел в квартиру и изнасиловал. 12 сентября Челябинский областной суд переквалифицировал действия мигранта на менее тяжкие и смягчил ему наказание: срок был снижен до трех с половиной лет, а строгий режим превратился в общий.

Решение апелляционной инстанции вызвало бурную реакцию в обществе. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой внести представление. Глава СК РФ Александр Бастрыкин, чтобы понять причины переквалификации дела, запросил доклад о расследовании преступления.