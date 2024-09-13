Небензя: снятие ограничений ВСУ на применение дальнобойного оружия приведет к войне НАТО и России

Небензя: применение Киевом дальнобойного оружия приведет к войне НАТО и России
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий, stock
Василий Небензя подчеркнул, что снятие ограничений на применение дальнобойного оружия будет означать прямую войну НАТО и РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Снятие ограничений Киева на применение дальнобойного западного оружия приведет к войне представителей НАТО и России. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе ООН Василий Небензя.

«Если решение по снятию ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента все страны НАТО начинают прямую войну с Россией», — сказал Небензя во время эфира на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что в таком случае, исходя из угроз, Россия будет принимать решения, из которых будут вытекать последствия для Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ вглубь России будут означать, что НАТО, ЕС и США воюют с Россией. Глава государства подчеркнул, что Украина требует высокоточное дальнобойное оружие для ударов по территории России.

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Снятие ограничений Киева на применение дальнобойного западного оружия приведет к войне представителей НАТО и России. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе ООН Василий Небензя. «Если решение по снятию ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента все страны НАТО начинают прямую войну с Россией», — сказал Небензя во время эфира на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что в таком случае, исходя из угроз, Россия будет принимать решения, из которых будут вытекать последствия для Запада. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары ВСУ вглубь России будут означать, что НАТО, ЕС и США воюют с Россией. Глава государства подчеркнул, что Украина требует высокоточное дальнобойное оружие для ударов по территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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