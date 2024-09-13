Жители ХМАО массово отказываются от строительства загородных домов

14 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В Югре упал спрос на рынке загородного строительства Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе к началу осени упал спрос на строительство загородных домов. Югорчане отказываются от возведения недвижимости в частном секторе как на фоне высоких ипотечных ставок, так и изменении условий льготного кредитования. Тенденцию URA.RU обсудило с югорскими риелторами. Затишье за городом «Раньше любой человек мог взять ипотеку под ставку 8% (льготную программу с господдержкой отменили летом — прим. URA.RU). Сейчас среди популярных вариантов в основном остается семейная. Она для людей, у кого есть один ребенок до 7 лет, либо двое несовершеннолетних», — рассказала URA.RU эксперт по загородной недвижимости филиала компании «Этажи» в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Активность на рынке загородного жилья, по наблюдениям эксперта, упала и после изменений в семейной ипотеке. Она выдается под 6% годовых, но строить дома по программе можно лишь в рамках эскроу-счетов. По ним деньги за объект застройщик получает лишь в конце строительства. На фоне этого риелторы тоже заметили сокращение числа сделок. Активность на рынке загородного жилья упала и после изменений в семейной ипотеке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Застройщики получают деньги только, когда дом сдан и зарегистрирован. Мало кто на это идет. Один-два объекта они еще могут одновременно строить. А сразу несколько, конечно, для подрядчика это тяжело», — добавляет Глушенкова. Проблемы для бизнеса Несмотря на снижение спроса на постройку домов, о полном затишье на загородном рынке речи не идет. Строительство жилья в частном секторе по-прежнему обходится дешевле, чем покупка квартиры. Чаще всего югорчане возводят каркасные деревянные дома и здания из камня — газоблоков. «Цена квадратного метра в загородном сегменте тоже выросла. Но она меньше стоимости квартир примерно в два раза. По Сургуту „квадрат“ дома из газоблоков обойдется приблизительно в 50-60 тысяч рублей, а каркасные — около 40-50 тысяч», — рассказывает риелтор из Сургута Денис Кравцов. Выгодные цены на ИЖС привлекли в этот сегмент недвижимости предпринимателей. Югорчане строили дома по низким ставкам, сдавая их в аренду. Однако с исчезновением программы с господдержкой часть предпринимателей поставили свои бизнес-планы на паузу, что тоже повлияло на спрос. А остальным пришлось пользоваться базовыми ставками либо проводить сделки за наличные. «Загородка» обходится в два раза дешевле, чем квартира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «[Под низкий процент строить] не могут, но все равно это популярно. Обращаются к проверенным подрядчикам и строят, потому что люди увидели какими [комфортными] могут быть дома. Тем более многие подрядчики строят дома „под ключ“», — рассуждает Кравцов. До этого спрос на загородное строительство в ХМАО стремительно возрастал — за год интерес увеличился примерно на 10%. А в начале 2024 года, по данным Росстата, в Югре построили почти 37 тысяч квадратных метров загородного жилья (184,4% к январю 2023 года). Ранее URA.RU рассказывало, что интерес к строительству загородных домов — общероссийский тренд. По словам строительного эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» Сергея Чабана, он в том числе объяснялся доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе к началу осени упал спрос на строительство загородных домов. Югорчане отказываются от возведения недвижимости в частном секторе как на фоне высоких ипотечных ставок, так и изменении условий льготного кредитования. Тенденцию URA.RU обсудило с югорскими риелторами. Затишье за городом «Раньше любой человек мог взять ипотеку под ставку 8% (льготную программу с господдержкой отменили летом — прим. URA.RU). Сейчас среди популярных вариантов в основном остается семейная. Она для людей, у кого есть один ребенок до 7 лет, либо двое несовершеннолетних», — рассказала URA.RU эксперт по загородной недвижимости филиала компании «Этажи» в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Активность на рынке загородного жилья, по наблюдениям эксперта, упала и после изменений в семейной ипотеке. Она выдается под 6% годовых, но строить дома по программе можно лишь в рамках эскроу-счетов. По ним деньги за объект застройщик получает лишь в конце строительства. На фоне этого риелторы тоже заметили сокращение числа сделок. «Застройщики получают деньги только, когда дом сдан и зарегистрирован. Мало кто на это идет. Один-два объекта они еще могут одновременно строить. А сразу несколько, конечно, для подрядчика это тяжело», — добавляет Глушенкова. Проблемы для бизнеса Несмотря на снижение спроса на постройку домов, о полном затишье на загородном рынке речи не идет. Строительство жилья в частном секторе по-прежнему обходится дешевле, чем покупка квартиры. Чаще всего югорчане возводят каркасные деревянные дома и здания из камня — газоблоков. «Цена квадратного метра в загородном сегменте тоже выросла. Но она меньше стоимости квартир примерно в два раза. По Сургуту „квадрат“ дома из газоблоков обойдется приблизительно в 50-60 тысяч рублей, а каркасные — около 40-50 тысяч», — рассказывает риелтор из Сургута Денис Кравцов. Выгодные цены на ИЖС привлекли в этот сегмент недвижимости предпринимателей. Югорчане строили дома по низким ставкам, сдавая их в аренду. Однако с исчезновением программы с господдержкой часть предпринимателей поставили свои бизнес-планы на паузу, что тоже повлияло на спрос. А остальным пришлось пользоваться базовыми ставками либо проводить сделки за наличные. «[Под низкий процент строить] не могут, но все равно это популярно. Обращаются к проверенным подрядчикам и строят, потому что люди увидели какими [комфортными] могут быть дома. Тем более многие подрядчики строят дома „под ключ“», — рассуждает Кравцов. До этого спрос на загородное строительство в ХМАО стремительно возрастал — за год интерес увеличился примерно на 10%. А в начале 2024 года, по данным Росстата, в Югре построили почти 37 тысяч квадратных метров загородного жилья (184,4% к январю 2023 года). Ранее URA.RU рассказывало, что интерес к строительству загородных домов — общероссийский тренд. По словам строительного эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» Сергея Чабана, он в том числе объяснялся доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС.